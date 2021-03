ΥΠΕΞ Ισραήλ: Αλληλεγγύη και συμπαράσταση για τον σεισμό στην Ελλάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκάμπι Ασκενάζι, επικοινώνησε με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, για να εκφράσει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του για τον σεισμό που έπληξε την Κεντρική Ελλάδα.

Την επικοινωνία των δύο υπουργών γνωστοποίηση το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

On phone call w/ FM @NikosDendias, #Israel FM @Gabi_Ashkenazi expressed 🇮🇱 solidarity & support following the #earthquake in central Greece



Ο ΥΠΕΞ Ισραήλ επικοινώνησε με ΥΠΕΞ Ν.Δένδια για να εκφράσει την αλληλεγγύη & συμπαράσταση για το σεισμό που έπληξε την κεντρική Ελλάδα pic.twitter.com/pBLMCxsbH6