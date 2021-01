Τζο Μπάιντεν: Θα ενώσω τους Αμερικανούς, μετά το σκοτάδι έρχεται το φως

Στην παρθενική του ομιλία με κεντρική ιδέα «Ενωμένη Αμερική» ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν απεύθυνε ενωτικό μήνυμα με στόχο την υπέρβαση του διχαστικού κλίματος που επικρατούσε όλο αυτό το διάστημα. Με έντονο συμφιλιωτικό τόνο, ο Μπάιντεν σκιαγράφησε παράλληλα τις προτεραιότητες του τις προεδρίας του, κάνοντας αναφορές στην πανδημία, αλλά και στις «πληγές του έθνους που πρέπει να επουλωθούν».

«Αυτή είναι η ημέρα της δημοκρατίας, μια ημέρα ιστορίας και ελπίδας, ανανέωσης και αποφασιστικότητας», είπε ο Μπάιντεν. «Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο, όχι ενός υποψηφίου, αλλά μιας αιτίας - της αιτίας της δημοκρατίας. Η βούληση του λαού ακούστηκε και η βούληση του λαού έχει ληφθεί υπόψη. Έχουμε μάθει ξανά ότι η δημοκρατία είναι πολύτιμη. Η δημοκρατία είναι εύθραυστη. Και αυτή τη στιγμή, φίλοι μου, η δημοκρατία έχει επικρατήσει, η δημοκρατία νίκησε».

«Όλη μου η ψυχή είναι σε αυτό το σκοπό», τόνισε ο Μπάιντεν αναφερόμενος στην προσπάθεια να ενώσει και πάλι τη χώρα. Επίσης, κάλεσε για μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού και δεσμεύτηκε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

«Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Υπάρχει μία αλήθεια και πολλά ψέματα. Ακούστηκαν πολλά επί πολλές εβδομάδες. Να υπερασπισθούμε την αλήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχει ανησυχία για τις θέσεις εργασίας, για το μέλλον. Σας κατανοώ, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε σε φατρίες, πρέπει να σταματήσουμε τον εσωτερικό πόλεμο που μας χωρίζει σε μπλε και κόκκινους».

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της χώρας όπως η Μεγάλη Ύφεση, οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, λέγοντας ότι «επικρατούσαν πάντα οι καλύτεροι άγγελοι μας». Ο Μπάιντεν είπε ότι σε κάθε περίπτωση, οι Αμερικανοί ήταν σε θέση να ενωθούν για το μεγαλύτερο καλό. «Η ιστορία, η πίστη και ο λόγος δείχνουν τον δρόμο, τον δρόμο της ενότητας».

Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τους προκατόχους του και από τα «δύο κόμματα» στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του προς το έθνος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. «Ευχαριστώ τους προκατόχους μου και των δύο κομμάτων για την παρουσία τους σήμερα εδώ. Τους ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου... Και ξέρω την ανθεκτικότητα του Συντάγματος μας και τη δύναμη, τη δύναμη του έθνους μας» τόνισε.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στον «επικίνδυνο χειμώνα», που έχουμε μπροστά της η χώρα, λόγω της κλιμάκωσης της πανδημίας. Υποσχέθηκε ταχύτητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας ως «ένα έθνος».

«Είναι μια νέα μέρα για την Αμερική»

Μια νέα μέρα για την Αμερική, προανήγγειλε ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν την ορκωμοσία του και την επίσημη ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων, με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έγινε ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος στην ιστορία, μετά τον Τζον Φ. Κένεντι, μετέβη το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε μια λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή στην Ουάσινγκτον.



Ο Μπάιντεν συνοδευόταν και από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CNN, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Γερουσίας, Μίτ ΜακΚόνελ και του ηγέτη των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ. Μαζί του ήταν, επίσης, η Καμάλα Χάρις και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.



Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Joe Biden and Kamala Harris attend inaugural church service at the Cathedral of St. Matthew the Apostle along with congressional leaders. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/zFhjT7onBs