Τζ. Τσούνης: Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Θεσσαλονίκη

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσης επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε, σήμερα το απόγευμα, ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, στο πλαίσιο των επαφών που έχει από το πρωί στην πόλη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Τσούνης, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη «για την ηγεσία του αυτή την κρίσιμη στιγμή». Υπογραμμίζει δε την ισχυρή φιλία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ορθόδοξη Εκκλησία και προσθέτει: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας στην υποστήριξη της θρησκευτικής ελευθερίας».

Wonderful to see His All-Holiness @EcuPatriarch Bartholomew again here in beautiful Thessaloniki. I thanked him for his leadership at this critical time. The US is committed to our strong friendship with the Orthodox Church. We stand with Greece in support of religious freedom. pic.twitter.com/GVrZvBjI1i