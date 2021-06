Τζ. Πάιατ: Μπάιντεν και Μητσοτάκης αποφασισμένοι να συνεργαστούν για την οικονομική ανάπτυξη

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούν για να πετύχουν την βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη μετά το τέλος της πανδημίας και η δουλειά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη προωθεί αυτόν το σκοπό», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη.

«Είναι πραγματικά ευχάριστο να επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι πιο δυνατές από ποτέ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανοίγουμε μια καινούργια αμερικανική γωνιά στη Θεσσαλονίκη και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον υφυπουργό, τον κ. Καλαφάτη για το νέο Thessaloniki TechLab. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα που θα δημιουργηθεί από τα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με εταιρίες όπως οι Pfizer, Cisco και τα hub καινοτομίας της Deloitte, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσουμε νέες αμερικανικές επενδύσεις και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη μετάβασή της στην πράσινη ενέργεια», τόνισε ο κ. Πάιατ.

«Στη συζήτησή μας, που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, επικεντρωθήκαμε στις υπάρχουσες - αλλά και δυνητικά μελλοντικές - επενδύσεις επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη», επισήμανε από την πλευρά του ο κ. Καλαφάτης.

«Ως ενδεικτικά πεδία των επενδύσεων αυτών, ανέφερα τους τομείς της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας, του τουρισμού και των νέων τεχνολογιών. Επίσης, επιβεβαιώσαμε το νευραλγικό και διαχρονικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας -και ιδιαίτερα οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης- όσον αφορά τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον κ. Πάιατ, αφενός για τον παραδοσιακό και εθνικό ρόλο του τομέα Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών και αφετέρου για τη μετεξέλιξή του σε αναπτυξιακό παράγοντα και επιταχυντή των μεγάλων έργων, καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες του μέλλοντος και, κυρίως, στη μεταρρυθμιστική, φιλοεπενδυτική, αναπτυξιακή ατζέντα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε.

