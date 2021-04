Τζ. Μπάιντεν: Το υπουργικό συμβούλιο που αντικατοπτρίζει την Αμερική

Ο Aμερικανός πρόεδρος προήδρευσε της πρώτης σύσκεψης του Υπουργικού του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι κράτησε την προεκλογική του υπόσχεση για ίση εκπροσώπηση όλων των φυλετικών μειονοτήτων, αλλά και για σημαντική παρουσία των γυναικών στην κυβέρνησή του.

Στην ολιγόλεπτη ομιλία του, ο Μπάιντεν χαιρέτησε την αξιοσημείωτη και πρωτοφανή ποικιλομορφία του υπουργικού του συμβουλίου λέγοντας ότι «Μοιάζει με την Αμερική. Αυτό υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε και το κάναμε».

