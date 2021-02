Τραγωδία για τον Αλισον Μπέκερ – πνίγηκε ο πατέρας του

Θρήνος για την οικογένεια του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα της Λίβερπουλ, Αλισον Μπέκερ, ο πατέρας του οποίου βρέθηκε νεκρός σε λίμνη κοντά στο εξοχικό της οικογένειας, στην πατρίδα του, 320 χλμ. μακριά από το Πόρτο Αλέγκρε. Ο 57χρονος Ζοζέ Αγκοστίνο είχε εξαφανιστεί για ώρες, πριν εντοπιστεί το άψυχο σώμα του από έναν φίλο του κι έναν υπάλληλο μιας γειτονικής φάρμας κοντά σε φράγμα στην περιοχή Λάβρας ντο Σουλ...

Ο πατέρας του γκολκίπερ των πρωταθλητών Αγγλίας είχε βγει να κολυμπήσει ή να κάνει κατάδυση. Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από ειδοποίηση των συγγενών του θύματος ότι δεν έχει δώσει σημεία ζωής για 17 ώρες. Ο Ζοζέ Αγκοστίνο Μπέκερ, συνήθιζε να κάνει ψαροντούφεκο στην περιοχή και θεωρούνταν δεινός κολυμβητής.

Η Ιντερσνασιονάλ, στην οποία τόσο ο Αλισον όσο και αδερφός του, Μουριέλ, είχαν αγωνιστεί έστειλε τα συλλυπητήριά της στους δύο αθλητές. Πολλοί παίκτες της Premier League, συμπαίκτες και αντίπαλοι του Αλισον, δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στον γκολκίπερ της Λίβερπουλ.

