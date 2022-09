Τουρκία: Απορρίπτουμε τις αποφάσεις της Αραβικής Υπουργικής Επιτροπής

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές και τις αποφάσεις για τη χώρα που υιοθέτησε ο Αραβικός Σύνδεσμος σε πρόσφατη συνεδρίαση του.

Όπως επισημαίνεται, η ανακοίνωση της Αραβικής Υπουργικής Επιτροπής που συνεδρίασε στο Κάιρο και εξέφρασε την ανησυχία της για την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων σε αραβικά εδάφη αλλά και για την εμπλοκή της στα εσωτερικά αραβικών χωρών, στοχοποίησε για άλλη μια φορά την Τουρκία και είναι αποτέλεσμα «στενόμυαλων και βραχυπρόθεσμων συμφερόντων».

Press Release Regarding the Resolutions of the Arab League Targeting Türkiye https://t.co/Ak9CO2g2jf pic.twitter.com/DPocY9LHZJ