Iνδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις στο Μουμπάι

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρία προάστια του Μουμπάι όταν αρκετά σπίτια κατέρρευσαν λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι διασώστες έσκαβαν με γυμνά χέρια για να ανασύρουν τους νεκρούς, όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, ενώ οι αρχές είπαν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες 24 ώρες, οι αρχές έχουν αναφέρει 11 περιστατικά όπου έχουν καταρρεύσει σπίτια ή τοίχοι στην περιοχή του Μουμπάι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε ανάρτηση στο Twitter και ανακοίνωσε την παροχή βοήθειας για τα θύματα.

Saddened by the loss of lives due to wall collapses in Chembur and Vikhroli in Mumbai. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. Praying that those who are injured have a speedy recovery: PM @narendramodi