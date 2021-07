ΕΟΤ: Top of mind ταξιδιωτική επιλογή η Ελλάδα σε 38 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις

AP Images

Ευρύ πρόγραμμα συμμετοχής σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2022, έχει καταρτίσει ο ΕΟΤ, με κυρίαρχο στόχο την τοποθέτηση της Ελλάδας ως top of mind ταξιδιωτική επιλογή, που προσφέρει με υπευθυνότητα ως προς την ασφάλεια και τον σεβασμό στο περιβάλλον, αυθεντικές και μοναδικές εξατομικευμένες εμπειρίες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας.



Ειδικότερα, ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει συνολικά σε 38 επιλεγμένες εκθέσεις, το 2022 που κατανέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

κοινού και επαγγελματιών (μικτές),

εκθέσεις αποκλειστικά για παράγοντες της τουριστικής αγοράς (επαγγελματικές) καθώς και

θεματικές εκθέσεις που απευθύνονται σε εξειδικευμένο ή κλαδικό κοινό και επιχειρηματίες.

Η στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ

Για τη διαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΤ έλαβε υπόψη του, σειρά παραγόντων που διαμορφώνουν τις συνθήκες του διεθνούς τουριστικού περιβάλλοντος, τις προβλέψεις σχετικών μελετών θεσμικών φορέων (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού UNWTO, European Travel Commission ΟΟΣΑ, ETC, ΤτΕ, Eurostat, και ΕΛΣΤΑΤ) καθώς και τους στόχους της στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού.



Η συμμετοχή του ΕΟΤ στις προγραμματισμένες εκθέσεις θα εξαρτηθεί από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Πάντως, η πρόθεση του Οργανισμού είναι να αξιοποιήσει τη συμμετοχή σε κάθε έκθεση χωριστά, ως πρόσθετο εργαλείο ενίσχυσης της ζήτησης για την Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως και να παρουσιάσει συντονισμένα την προσφορά του τουριστικού κλάδου σε επιχειρήσεις και προϊόντα.



Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΤ προγραμματίζει για το 2022 να συμμετάσχει στις παρακάτω εκθέσεις:



1 WTM - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

2 THE MEETINGS SHOW - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

3 NATIONAL GEOGRAPHIC FOOD FESTIVAL - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

4 FERIENMESSE WIEN - ΑΥΣΤΡΙΑ

5 SALON DES VACANCES - ΒΕΛΓΙΟ

6 IFTM - TOP RESA - ΓΑΛΛΙΑ

7 ILTM - ΓΑΛΛΙΑ

8 ΙΤΒ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

9 ΙΜΕΧ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

10 BOOT - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11 QUALITY TRAVEL FAIR - ΔΑΝΙΑ

12 FERIE FOR ALLE -ΔΑΝΙΑ

13 PHILOXENIA - ΕΛΛΑΔΑ

14 ΤOUREST - ΕΣΘΟΝΙΑ

15 THE HOLIDAY WORLD SHOW (DUBLIN) - ΙΡΛΑΝΔΙΑ

16 FITUR - ΙΣΠΑΝΙΑ

17 IBTM WORLD - ΙΣΠΑΝΙΑ

18 BMT - ΙΤΑΛΙΑ

19 TTG TRAVEL EXPERIENCE - ΙΤΑΛΙΑ

20 ΤΑΞΙΔΙ - ΚΥΠΡΟΣ

21 VAKANTIEBEURS - ΟΛΛΑΝΔΙΑ

22 HOLIDAY WORLD - ΤΣΕΧΙΑ

23 GLOBalnie - ΠΟΛΩΝΙΑ

24 INTERNATIONAL TRAVEL SHOW TT WARSAW - ΠΟΛΩΝΙΑ

25 TTR) ROMANIAN INTERNATIONAL TOURISM FAIR ROMEXPO - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

26 MATKA - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

27 FESPO - ΕΛΒΕΤΙΑ

28 KITF - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

29 REISELIVSMESSEN - ΝΟΡΒΗΓΙΑ

30 MITT - ΡΩΣΙΑ

31 UITT- ΟΥΚΡΑΝΙΑ

32 INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM (IFT) ΣΕΡΒΙΑ

33 ΙΜΕΧ America - Η.Π.Α.

34 SEATRADE CRUISE GLOBAL - Η.Π.Α.

35 IBTM Americas 2022 - ΜΕΞΙΚΟ

36 ITB CHINA - ΚΙΝΑ

37 IMTM - ΙΣΡΑΗΛ

38 ARABIAN TRAVEL ΜΑRKΕT - ΗΑΕ



Με βάση την παραπάνω λίστα (διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα www.gnto.gov.gr/ΕΚΘΕΣΕΙΣ), ο ΕΟΤ προγραμματίζει είτε να συμμετάσχει για πρώτη φορά, είτε να ανανεώσει μετά από χρόνια τη συμμετοχή του στις εκθέσεις:

TOUREST στο Ταλίν Εσθονίας καθώς στην εσθονική αγορά, η Ελλάδα έρχεται 4η στις προτιμήσεις των κατοίκων της, μετά τις Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία.

REISELIVSMESSEN στο Όσλο Νορβηγίας. Πρόκειται αγορά ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου και επιλέγεται ώστε να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες συνεργασίας με τοπικούς tour operators.

GLOBalnie στο Κατοβίτσε της Νότιας Σιλεσίας στην Πολωνία. Η περιοχή της Νότιας Πολωνίας (Σιλεσία) είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη (περίπου το 25% των Πολωνών επισκεπτών της Ελλάδας προέρχονται από εκεί) και διαθέτει απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα.

National Geographic Food Festival 2022 στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας με την Ελλάδα να είναι τιμώμενη χώρα. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, δεδομένης της έμφασης που δίδεται στην ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.

THE MEETINGS SHOW Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι θεματική έκθεση συνεδριακού τουρισμού την οποία ο ΕΟΤ είχε εντάξει στο πρόγραμμα του και κατά τα έτη 2020 και 2021, όμως ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

Holiday World 2022 στην Πράγα της Τσεχίας. Στόχος η συνέχιση της επικοινωνίας και η πρόσβαση σε τουριστικές επιχειρήσεις και το κοινό (Β2Β, B2C) της Τσεχίας. Η Τσεχία αποτελεί σημαντική αγορά με 450.000 επισκέπτες το έτος προς την Ελλάδα

IBTM Americas 2022 στο Μεξικό. Αποτελεί το παρακλάδι της γνωστής διοργάνωσης συνεδριακού τουρισμού ΙΒΤΜ στη Λατινική Αμερική και θα αποτελέσει μια προσπάθεια εξοικείωσης του ΕΟΤ με την τοπική αγορά καθώς και διερεύνησης πιθανών συνεργασιών.

Σε 19 εκθέσεις το 2020



Το 2020 ο ΕΟΤ συμμετείχε σε 19 φυσικές εκθέσεις από τις 46 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί, αλλά και για πρώτη φορά σε 4 Διεθνείς Εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ψηφιακό (virtual) περιβάλλον και συγκεκριμένα τις: Luxperience, WTM Λονδίνου, IBTM Βαρκελώνης και ILTM Καννών.



Αντίστοιχα για το 2021 είχε προγραμματιστεί η συμμετοχή σε 42 διεθνείς εκθέσεις. Τελικά, το α' εξάμηνο 2021 πραγματοποιήθηκαν 7 τουριστικές εκθέσεις ως ακολούθως:

TTR 2021, virtual, Ρουμανία (Φεβρουάριος)

ΜΙΤΤ, Μόσχα (Μάρτιος, φυσική έκθεση)

ITB Berlin NOW 2021, virtual (Μάρτιος κατά την οποία ανακοινώθηκε η επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαϊου 2021)

Ferien Messe Wien, virtual (Μάιος)

ΙΜΤΜ, virtual, Ισραήλ (Μάιος)

Arabian Travel Market, Ντουμπάι, ΗΑΕ (hybrid μορφή, Μάιος)

BMT, Νάπολι (Ιούνιος, φυσική έκθεση)



Κατά το β' εξάμηνο 2021 έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή του ΕΟΤ στις ακόλουθες εκθέσεις: