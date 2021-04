Το παιχνίδι μέσα στο... παιχνίδι της Σίτι με τη Ντόρτμουντ

Το πρώτο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με τη Ντόρτμουντ για τα προημιτελικά του Champions League έχει σέντρα απόψε (22:00, COSMOTE TV SPORT 2). Υπάρχει, όμως, κι ένα άλλο... παιχνίδι μέσα στο ίδιο το παιχνίδι που «διεξάγεται» από την περασμένη Παρασκευή. Το γήπεδο είναι οι αίθουσες Τύπου, οι διαρροές, οι διαψεύσεις στα social media και τα πάντα γύρω από την πιθανή μεταγραφή του στράικερ των Βεστφαλών, Ερλινγκ Χάαλαντ στους «πολίτες» το καλοκαίρι. Το γεγονός πως ο 20χρονος Νορβηγός επιθετικός πήγε στο Μάντσεστερ φορώντας μια γαλάζια τσάντα και γαλάζια μάσκα, περίπου στο χρώμα της φανέλας της Σίτι, ήταν σαν να μπήκε γκολ.

Erling Haaland arriving at the Lowry this afternoon. 🤷‍♂️💙 [via @TyMarshall_MEN] pic.twitter.com/XizVgbrfW0