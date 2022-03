Διαπραγματεύσεις: Το Κίεβο αφήνει περιθώριο για συμβιβασμό ενώ το Κρεμλίνο δεν βλέπει λύση

«Θα συνεχίσουμε αύριο. Μια πολύ δύσκολη και ρευστή διαδικασία διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού...».

Αυτό αναφέρει ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας και διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ σε μήνυμα του στο twitter αφήνοντας ένα «παράθυρο» αισιοδοξίας από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, με στόχο την κατάπαυση του πυρός, ενημερώνοντας ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών θα συνεχιστούν αύριο.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…