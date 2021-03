To Ever Given «αποκολλήθηκε» από τη Διώρυγα του Σουέζ

«Αποκολλήθηκε» νωρίς το πρωί της Δευτέρας το πλοίο Ever Given, το οποίο παρέμενε «σφηνωμένο» στη Διώρυγα του Σουέζ για συνολικά έξι ημέρες, όπως μεταδίδουν ξένα διεθνή πρακτορεία.



Σύμφωνα με το Βloomberg, το Ever Given πλέει πλέον ελεύθερο, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό.

The rescue mission to free the Ever Given has entered a critical phase, with salvage teams making another effort to pull out the ship after removing part of the Suez Canal’s bank.



Here's the latest with the Suez Canal crisis https://t.co/3wQ6imKVPo — Bloomberg (@business) March 29, 2021

Υπενθυμίζεται ότι η διώρυγα, από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, έχει αποκλειστεί από την Τρίτη από το Ever Given, ένα πλοίο χωρητικότητας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων και 220.000 τόνων που εκμεταλλεύεται η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Evergreen, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις ορισμένων εμπορευμάτων.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3 — Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021

Η συνολική αξία των επηρεαζόμενων αγαθών διαφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Τζόναθαν 'Οουενς, εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έως 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Lloyd's List, τη βρετανική εφημερίδα για τις θαλάσσιες μεταφορές.