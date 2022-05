Το εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο νέος πρέσβη των ΗΠΑ

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε, σήμερα το μεσημέρι, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (ΚΙΣΕ) και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ) Δαυίδ Σαλτιέλ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρει: «Συγκινήθηκα με την επίσκεψή μου στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σαλτιέλ, για να μάθω περισσότερα για το εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης και τα σχέδια για το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδας, μια υπενθύμιση σε όλους μας για τις ζωές που χάθηκαν και την ανάγκη μας να σταθούμε ενωμένοι ενάντια στον αντισημιτισμό».

I was moved by my visit to the Jewish Museum of Thessaloniki and meeting with President Saltiel to learn more about Thessaloniki’s Jewish past and plans for the Holocaust Museum of Greece, a reminder for us all of the lives lost and our need to stand united against anti-Semitism. pic.twitter.com/PzJRnkFfkT