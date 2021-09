Το αδιέξοδο για το βορειοϊρλανδικό πρωτόκολλο οδηγεί σε «ψυχρή δυσπιστία» μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών

Το αδιέξοδο ανάμεσα στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία απειλεί να δημιουργήσει «ψυχρή δυσπιστία» στις ευρύτερες σχέσεις ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ένωση, προειδοποίησε σήμερα ο βρετανός υπουργός αρμόδιος για το Brexit.

Eπιπροσθέτως ο Ντέιβιντ Φροστ δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον δεν θέλει να καταργήσει το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται «ουσιαστικές και σημαντικές αλλαγές».

