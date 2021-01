Την Τετάρτη αποφασίζει ο ΕΜΑ για το εμβόλιο της Moderna

Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ) για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του εμβολίου της Moderna.

Oι συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή του ΕΜΑ δεν ολοκληρώθηκαν σήμερα, και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε δεν θα υπάρξουν άλλες ανακοινώσεις.

EMA's committee for human medicines (CHMP) discussion on COVID-19 vaccine Moderna has not concluded today. It will continue on Wednesday 6th January 2021. No further communication will be issued today by EMA.