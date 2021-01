Την αποστρατιωτικοποίηση 5 νησιών ζητάει η Τουρκία

Με νέες Navtex η Τουρκία θέτει εκ νέου ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, την αποστρατιωτικοποίηση Ικαρίας, Λήμνου, Άη Στράτη, Λέσβου και Πάτμου ζητάει η γειτονική χώρα, επικαλούμενη τις περιοχές που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα για στρατιωτικές ασκήσεις.

Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex:

·TURNHOS N/W : 0053/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-01-2021 16:28)

TURNHOS N/W : 0053/21

AEGEAN SEA

1. IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER HA77-26/21 PROMULGATED ON 16 JAN 21, IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NICARIA AND PATMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA77-26/21 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES BY IZMIR NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER IA88-0050/21 WHICH WAS RELEASED ON 15 JAN 21.

3. THE MESSAGE NUMBER IA88-0050/21 RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 211100Z JAN 21.

·TURNHOS N/W : 0052/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-01-2021 16:28)

TURNHOS N/W : 0052/21

AEGEAN SEA

1. THE AREA PROMULGATED ON 16 JAN 21 BY LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA01-10/21 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER IA87-0049/21 PRIOR TO MESSAGE NUMBER LA01-10/21.

2. THE MESSAGE NUMBER IA87-0049/21 RELEASED BY IZMIR NAVTEX STATION FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

3. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

4. CANCEL THIS MESSAGE 181100Z JAN 21.

·TURNHOS N/W : 0051/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 16-01-2021 16:28)

TURNHOS N/W : 0051/21

AEGEAN SEA

1. LIMNOS NAVTEX STATION MESSAGE NUMBER LA02-11/21, PROMULGATED ON 16 JAN 21 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS, AYA EVSTRATIOS AND LESBOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 191100Z JAN 21.