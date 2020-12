Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με Ευρωπαίο επίτροπο Όλ. Βαρέλι

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ευρωπαίο επίτροπο για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βαρέλι (Olivér Várhelyi), πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής εκστρατείας εμβολιασμού και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to #EU Commissioner @OliverVarhelyi. Regional developments were discussed with focus on #WesternBalkans, including EU vaccination campaign & cooperation to tackle #COVID19 impact.