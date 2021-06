Τι συνέβη με το ανεμόπτερο της Greenpeace στην «Allianz Arena»

Οσοι είχαν ξοδέψει μερικά (περισσότερα) λεπτά στα κινητά τους, ενδεχομένως να είχαν ιδέα για το τι συμβαίνει με το ανεμόπτερο που έκανε την εμφάνισή του πάνω από την «Allianz Arena» το βράδυ της Τρίτης (15/6), πριν από τη σέντρα του αγώνα Γαλλίας – Γερμανίας για την 1η αγωνιστική του 6ου ομίλου του Euro. Η Greenpeace της Γερμανίας είχε αναρτήσει ένα tweet ενημερώνοντας για τη διαμαρτυρία της κατά της Volkswagen, η οποία είναι ένας από τους χορηγούς της διοργάνωσης, ωστόσο δεν εξελίχθηκαν όλα όπως είχαν προγραμματιστεί.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen , time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER -match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM

Ενας 38χρονος ακτιβιστής συνελήφθη αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωσή του στο χορτάρι του γηπέδου της Μπάγερν Μονάχου. Ο αλεξιπτωτιστής έδειξε να χάνει τον έλεγχο του ανεμόπτερου καθώς συγκρούστηκε με τα καλώδια της κάμερας της οροφής και υποχρεώθηκε να φτάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο... Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν και ο βοηθός του, Γκι Στεφάν, χρειάστηκε να μετακινηθούν για να το αποφύγουν. Ο Γερμανός αμυντικός Αντόνιο Ρίντινγκερ, έτρεξε για να μην το δει να πέφτει πάνω του, όμως αμέσως μετά βρέθηκε κοντά στον ακτιβιστή, ώστε να διαπιστώσει αν είναι καλά.

Ο πιλότος του ανεμόπτερου εξήγησε ότι αντιμετώπισε ένα «τεχνικό πρόβλημα», το οποίο οδήγησε σε αποτυχία ολοκλήρωσης της προγραμματισμένης πορείας του. Ο Ντεσάν τόνισε πως «στην αρχή νόμιζα πως ήταν κάτι προγραμματισμένο και διαφημιστικό» και αποκάλυψε πως χτύπησε ελαφρά στον πάγκο, όταν επιχείρησε να αποφύγει το ανεμόπτερο. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε πως ένας θεατής τραυματίστηκε ελαφρά. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9