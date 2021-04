Τη στήριξή του στο εμβόλιο της AstraZeneca εξέφρασε ο ΕΜΑ

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική φαρμάκων (EMA) επανέλαβε την Παρασκευή ότι τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca υπερτερούν των κινδύνων, ανακοινώνοντας ότι οι σοβαρές παρενέργειες των θρομβώσεων έχουν πιθανότητα να συμβούν μόλις σε 1 στους 100.000 εμβολιασμένους, καθώς και ότι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται μέσα σε λίγες ημέρες.

Peter Arlett, Head of Data Analytics and Methods: “The benefits of AstraZeneca vaccine outweigh the risks. The work introduced today puts the very rare blood clots into the context of #COVID19 hospitalisations prevented, intensive-care admissions prevented and deaths prevented.”