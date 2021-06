Θρύλοι του τένις και χορηγοί στο πλευρό της Ναόμι Οσάκα

Η Ναόμι Οσάκα αποφάσισε να «πετάξει» από πάνω της τα φώτα της απόφασής της να μην κάνει δηλώσεις στο Ρολάν Γκαρός και αποχώρησε οικειοθελώς. Δύο άλλοτε σταρ του τένις, πάντως, όταν έσβησαν αυτά τα «φώτα», θέλησαν να «απλώσουν» πάνω στην 23χρονη ένα «δίχτυ» προστασίας. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ επισήμανε πως «η αποκάλυψη της Ναόμι για τον αγώνα της με την κατάθλιψη είναι κάτι γενναίο. Το σημαντικό στην παρούσα φάση είναι πως της προσφέρουμε τον χώρο και τον χρόνο που χρειάζεται». Η Σερίνα Ουίλιαμς δήλωσε πως «θα ήθελα πολύ να της δώσω μία αγκαλιά, γιατί ξέρω πώς είναι να είσαι σε αυτή τη θέση».

"I feel like I wish I could give her a hug because I know what it's like. Like I said, I've been in those positions.” Serena Williams on Naomi Osaka withdrawing from the French Open pic.twitter.com/bkDeB0JWtW

Η στάση της Οσάκα επανάφερε για μία ακόμη φορά το ζήτημα της ψυχικής υγείας των αθλητών και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα σχολίασε ότι «η ουσία στο θέμα είναι πως πρόκειται για κάτι περισσότερο από το αν θα κάνουμε δηλώσεις... Είναι κάτι βαθύτερο και δεν έχουμε κανέναν τρόπο να γνωρίζουμε ή να κάνουμε υποθέσεις ως προς το πόσο βαθύ είναι». Στο πλευρό της Οσάκα στάθηκαν τόσο η αθλητική εταιρία Nike όσο και άλλοι μεγάλοι χορηγοί της όπως η Mastercard και η Nissan, καθώς όλες εξέδωσαν ανακοινώσεις υπέρ της απόφασης και της σημασίας της κίνησής της.

"Our thoughts are with Naomi. We support her and recognize her courage in sharing her own mental health experience."



Nike has come out in support of tennis star Naomi Osaka following her decision to withdraw from the French Open. https://t.co/48uDLn4XxK