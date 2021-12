Θλίψη για τον θάνατο του Κ. Παπούλια - Καθολική αναγνώριση για την προσφορά του

Eurokinissi

Πλήρης ημερών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, με την είδηση του θανάτου να προκαλεί θλίψη. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του αναγνωρίζοντας την προσφορά του εκλιπόντος στον δημόσιο βίο, το ήθος του και την αγωνιστική του δράση.

Ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Ιωαννίνων για 26 χρόνια. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και διετέλεσε δύο φορές υπουργός Εξωτερικών. Στις 8 Φεβρουαρίου 2005 εξελέξη Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον πρώτο γύρο με 279 ψήφους, ενώ στις 3 Φεβρουαρίου 2010 επανεξελέγη με 266 ψήφος. Έτσι έγινε ο τρίτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας που επανεκλέγεται για δεύτερη θητεία.

Ήταν παντρεμένος με την ψυχολόγο Μαρία Πάνου και είχε αποκτήσει τρεις κόρες.

Κατ. Σακελλαροπούλου: Ο Κ. Παπούλιας τίμησε με το ήθος του τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό

Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Κάρολου Παπούλια από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου:

Με συγκίνηση και θλίψη απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό στον Κάρολο Παπούλια, τον ευπατρίδη Ηπειρώτη και πολιτικό.

Η συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση και στον αντιδικτατορικό αγώνα καθόρισαν τον βηματισμό του, αντικατοπτρίζοντας τη διαρκή προσήλωσή του στα ιδανικά της ελευθερίας και της δικαιοσύνης που υπερασπίστηκε με συνέπεια σε όλη τη διαδρομή του.

Βαθύς γνώστης της διεθνούς πολιτικής, συνέβαλε κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ειδικό βάρος και να εδραιώσει τον ρόλο της ως παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατίας για δύο συνεχόμενες θητείες και τίμησε με το ήθος του και τη συμπεριφορά του τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό, προασπίζοντας με σθένος την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα​.

Για την απώλειά του, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η πατρίδα αποχαιρετά σήμερα έναν μεγάλο Έλληνα

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια εκφράζει με δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η πατρίδα αποχαιρετά, σήμερα, έναν μεγάλο Έλληνα. Γιατί ο Κάρολος Παπούλιας την υπηρέτησε πιστά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Από έφηβος ακόμη πολέμησε τον Γερμανό κατακτητή. Στα χρόνια της ωριμότητάς του αντιστάθηκε στη δικτατορία. Και, αργότερα, ως βουλευτής και υπουργός Εξωτερικών, υπήρξε απ’ τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της δημοκρατικής ζωής της χώρας.



Αποκορύφωμα της πορείας του, η ομόθυμη και πανάξια εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέση που υπηρέτησε με σύνεση και με σοφία επί μία δύσκολη δεκαετία. Απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών με πολιτική συνέπεια. Και κρατώντας ψηλά τη σημαία της αλήθειας κόντρα στα κύματα του λαϊκισμού. Ήταν ο Πρόεδρος της ενότητας, της πραότητας, αλλά και της αποφασιστικότητας.



Οι Έλληνες σκύβουν με σεβασμό το κεφάλι με τη σκέψη στον υπεύθυνο Πρόεδρο, τον οραματιστή υπουργό, τον ευγενή αντίπαλο και αφοσιωμένο πατριώτη. Στον προσιτό και ήπιο πολιτικό αλλά και στον ευαίσθητο και καλλιεργημένο άνθρωπο. Κρατούν τις δεκαετίες της ζωής του ως παράδειγμα πορείας ενός αληθινού δημόσιου άνδρα. Και εμπνέονται από το μήνυμα ενότητας και αξιοπρέπειας που θα εκπέμπει για πάντα.



Για την απώλεια του Κάρολου Παπούλια εκφράζω και εγώ τη βαθιά μου θλίψη. Στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του Ηπειρώτες, στους αμέτρητους φίλους του», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Τσίπρας: Ο Κάρολος Παπούλιας αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική ζωή

Στο μήνυμά του για τον θάνατο του Κάρολου Παπούλια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Βαθιά δημοκρατικός, άνθρωπος του μέτρου, αλλά και της πράξης, ο Κάρολος Παπούλιας αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η αφοσίωσή του στην πατρίδα, το λαό, την ελευθερία και τη δημοκρατία, καθορίζει τη ζωή του, από τα μαθητικά χρόνια της Εθνικής Αντίστασης και τον αγώνα κατά της Χούντας, μέχρι την ανάδειξή του στο ύπατο θεσμικό αξίωμα της χώρας.

Τίμησε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ήθος, τον ανθρωπισμό, την προσήλωση στο διάλογο και τους θεσμούς, και το σεμνό ενωτικό του παράδειγμα.

Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση ως τον πολιτικό και τον Πρόεδρο που ταύτισε το εθνικό με το αληθινό».

Παυλόπουλος: Ο Κ. Παπούλιας υπηρέτησε ως ΠτΔ με υψηλό πατριωτικό αίσθημα

«Ο Κάρολος Παπούλιας, Ευπατρίδης Πολιτικός με λαμπρές αντιστασιακές περγαμηνές, υπηρέτησε πολλαπλώς τον δημόσιο βίο της Χώρας, ιδίως δε ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με υψηλό πατριωτικό αίσθημα, ανιδιοτελή αφοσίωση στο καθήκον και ανεπίληπτο ήθος. Αιωνία η Μνήμη του», ανέφερε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Κ. Σημίτης: Άνθρωπος με σταθερές απόψεις και μετριοπαθή εκφορά του λόγου

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε φίλος κι ένας αφοσιωμένος αγωνιστής ήδη απ΄τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης και του αντι-δικτατορικού αγώνα. Υπηρετήσαμε μαζί στο ΠΑΣΟΚ απ' την ίδρυσή του και μετά. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος με σταθερές απόψεις και μετριοπαθή εκφορά του λόγου. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

Κ. Καραμανλής: Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Πρόεδρο Κάρολο Παπούλια

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Πρόεδρο Κάρολο Παπούλια. Τον ευπατρίδη πολιτικό που υπηρέτησε με αίσθημα ευθύνης τη χώρα και τίμησε το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, με τη σωφροσύνη και τη μετριοπάθεια που χαρακτήρισαν άλλωστε ολόκληρη τη πορεία του στο δημόσιο βίο», αναφέρει στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Προσωπικά θα κρατήσω στη μνήμη μου τις μακρές συζητήσεις μας, αλλά και τη ζεστή φιλοξενία του στην πολυαγαπημένη του γη της Ηπείρου. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», αναφέρει σε δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, για την απώλεια του Κάρολου Παπούλια», καταλήγει στο μήνυμά του ο Κ. Καραμανλής.

Γ. Παπανδρέου: Παράδειγμα αφοσίωσης στις αρχές και τα ιδανικά του

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε ένας συνεπής δημοκράτης, με έντονη αντιδικτατορική δράση», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, σε δήλωσή του για τον Κάρολο Παπούλια, τον οποίο αποκαλεί «αγωνιστή της Δημοκρατίας και στενό οικογενειακό φίλο που εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του στο ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Παπανδρέου σημειώνει ότι υπηρέτησε σε πολλές δημόσιες θέσεις, με κορυφαία αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλλά και με σημαντικές πρωτοβουλίες για την εμπέδωση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επισημαίνει ακόμη τη συνεισφορά του Κ. Παπούλια, που ως μέλος των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου «εργάστηκε για την προώθηση της Πρωτοβουλίας των Έξι για την αποπυρηνικοποίηση, με τους Ανδρέα Παπανδρέου, Αλφονσίν, Ντε λα Μαντρίτ, Νυερέρε, Πάλμε, και Γκάντι. Αγωνίστηκε για την εμπέδωση της ειρήνης στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής - με ισχυρή πάντα θέση για τα δίκαια του Παλαιστινιακού λαού, των Βαλκανίων, του Ευξείνου Πόντου, αλλά και για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία».

Ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει πώς ο εκλιπών πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «με τη συνολική του δράση, έδωσε παράδειγμα αφοσίωσης στις αρχές του και τα ιδανικά του, ενώ με γενναιότητα και καρτερικότητα αντιμετώπισε κάθε δυσκολία, ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ακραίες αντικοινωνικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, όπως στις εκδηλώσεις για την Επέτειο του ΟΧΙ στη Θεσσαλονίκη το 2011».

Εξαίρει την αγάπη του για την Ήπειρο και τα Γιάννενα που την έδειχνε με κάθε ευκαιρία και με έντονο και ιδιαίτερο τρόπο. Ο κ. Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι «ο Κάρολος Παπούλιας, φεύγει έχοντας διαγράψει μια μεγάλη πορεία προσφοράς στον τόπο και αφήνει πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη αγώνων για τη δημοκρατία, την ειρήνη, τη συνεργασία και την αξιοπρέπεια των λαών».

Σαμαράς: Ο Κ. Παπούλιας πέρασε στην Ιστορία όπως έζησε, με σεμνότητα

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε ένας συνεπής αγωνιστής για τα ιδεώδη του και ταυτόχρονα ένας λαμπρός και καλλιεργημένος άνθρωπος. Υπηρέτησε με προσήλωση και μετριοπάθεια την πατρίδα, την παράταξή του, τον τόπο καταγωγής του μα προπάντων τους θεσμούς της χώρας. Το εθνικό συμφέρον υπήρξε γνώμονας της πολιτικής του διαδρομής. Σε κρισιμότατες στιγμές για την Ελλάδα είχαμε την τύχη να προΐσταται της Πολιτείας, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για τον τόπο. Ήταν ένας άψογος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αποφασιστικό και συνάμα διακριτικό ρόλο σε γεγονότα που έμελλε να ήταν καθοριστικά. Ο Κάρολος Παπούλιας πέρασε στην Ιστορία όπως έζησε: με σεμνότητα. Εκφράζω τα θερμά μου συλληπητήρια στους οικείους του» αναφέρει σε δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς για το θάνατο του Κ. Παπούλια.

Τασούλας: Παράδειγμα πατριωτικής προσφοράς για την ενότητα και την πρόοδο του ελληνικού λαού

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε τα ακόλουθα με αφορμή το θάνατο του Κάρολου Παπούλια:

«Ο Κάρολος Παπούλιας με τη δράση του διεκδίκησε την ελευθερία και τη δημοκρατία, για να τις υπηρετήσει εν συνεχεία πιστά, γόνιμα, και ευόρκως, μέχρι το τέλος της μεστής ημερών ζωής του.

Έχοντας εκλεγεί από το λαό των Ιωαννίνων σε εννέα διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις (1977 - 2004) τιμήθηκε και τίμησε τα Γιάννενα, διετέλεσε επί σειράν ετών Υπουργός Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης, και εκλέχτηκε πανηγυρικά Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δύο θητείες (2005 - 2015). Προσέφερε έτσι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη χώρα, και στο Έθνος μέσα από αιρετά αξιώματα, δημοκρατικά κατακτημένα, από την απήχηση και την αποδοχή που ευρύτερα είχε κερδίσει.

Από το σπίτι του Μεζίνη που νοίκιαζε η οικογένειά του στην ακριτική Πωγωνιανή Ιωαννίνων ήδη προπολεμικά, μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο η πορεία του χαρακτηριζόταν από γνήσια λαϊκότητα και ποτέ λαϊκισμό, προσήλωση στο δημοκρατικό πολίτευμα και την ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας που την κατακτήσαμε, όπως έλεγε, «περνώντας από σαράντα κύματα», αλλά και πίστη στις αρετές και δυνατότητες των Ελλήνων που σε κάθε ευκαιρία αναδείκνυε.

Η αγγελία της εκδημίας του μας θλίβει.

Η ανασκόπηση της δημόσιας πορείας του, και ιδιαίτερα της αποκορύφωσής της στην Προεδρεία της Δημοκρατίας μας προσφέρει ένα παράδειγμα πατριωτικής προσφοράς για την ενότητα και για την πρόοδο του ελληνικού λαού.

Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Δένδιας: Ο Κ. Παπούλιας υπηρέτησε με ευπρέπεια τον δημόσιο βίο

«Ο Κάρολος Παπούλιας, o οποίος με τιμούσε με τη φιλία του, υπηρέτησε με ευπρέπεια και πνεύμα ομοψυχίας τον δημόσιο βίο από το ύπατο πολιτειακό αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και τα εθνικά συμφέροντα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Τwitter.

«Θα θυμάμαι πάντα ότι όταν χρειάσθηκε, την περίοδο που διατέλεσα Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πρόσφερε τις υπηρεσίες του με αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

ΝΔ: Τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στη δημόσια ζωή

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους μιας γενιάς που πρωταγωνίστησε στα μεγάλα γεγονότα του τελευταίου αιώνα. Από τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Εθνική Αντίσταση στην ανοικοδόμηση της χώρας και από τον αγώνα απέναντι στη χούντα μέχρι τη Μεταπολίτευση, ο Κάρολος Παπούλιας διακρίθηκε για την ανιδιοτέλεια και το ήθος του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας υπηρέτησε το ύπατο αξίωμα της χώρας με ακεραιότητα και συναίσθηση της ευθύνης του ρόλου του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της εθνικής ενότητας σε μια περίοδο που η ομοψυχία δοκιμάστηκε έντονα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τον αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη για την παρουσία του στη δημόσια ζωή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Θεοδωρικάκος: Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν σύμβολο συμφιλίωσης και εθνικής ενότητας

Ανάρτηση για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, έκανε στα social media ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Χαρακτηριστικά έγραψε: «Ο Κάρολος Παπούλιας θα μείνει για πάντα στη μνήμη των Ελλήνων ως σύμβολο της συμφιλίωσης και της εθνικής ενότητας. Τίμησε με το ήθος του όλα τα αξιώματα που υπηρέτησε. Αιωνία του η μνήμη!».

Βαρβιτσιώτης: Ένας πολιτικός πρότυπο ήθους

«Αποχαιρετούμε με βαθύ σεβασμό σήμερα τον Κάρολο Παπούλια», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε ανάρτησή του στο Τwitter.

«Ένας πολιτικός πρότυπο ήθους, που υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και συνέπεια», ανέφερε.

«Καλό ταξίδι αγαπημένε Πρόεδρε. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Αποχαιρετούμε με βαθύ σεβασμό σήμερα τον Κάρολο Παπούλια.

Ένας πολιτικός πρότυπο ήθους, που υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και συνέπεια.

Καλό ταξίδι αγαπημένε Πρόεδρε.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κ. Παπούλιας υπήρξε από τις επιδραστικές πολιτικές μορφές

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε από τις πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές των τελευταίων δεκαετιών τόσο για την πολιτική ζωή της Ελλάδας ευρύτερα, όσο και για τη Δημοκρατική Παράταξη ειδικότερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και επισημαίνει:

«Υπήρξε άνθρωπος ηπίων τόνων, πολιτικός που γνώριζε τη σημασία των ισορροπιών μπροστά στο εθνικό συμφέρον και επί σειρά ετών στενός συνεργάτης υψηλής εμπιστοσύνης και εχεμύθειας του Ανδρέα Παπανδρέου.

Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και του Αγώνα κατά της Δικτατορίας από μικρός ταύτισε την προσωπική του πορεία με την πορεία του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο μέλλον στη βάση πανανθρώπινων αξιών.

Ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπηρέτησε σε πολιτικές θέσεις το Υπουργείο Εξωτερικών από το 1984 που ορκίστηκε Υφυπουργός. Το 1996 μαζί με την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από Πρωθυπουργός παραιτήθηκε κι εκείνος από Υπουργός Εξωτερικών.

Κορυφαία στιγμή και προσφορά του ήταν όταν λίγους μήνες πριν από την παραίτησή του με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον υπέγραψε την Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας και, σημερινής, Βόρειας Μακεδονίας με την οποία ήρθη το αδιέξοδο των προηγούμενων ετών δημιουργώντας τις βάσεις για μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και για τον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια.

Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπήρξε εγκρατής, ισορροπημένος και σοφός. Απέφευγε τις προκλήσεις και καθώς ήταν βαθύς γνώστης των ελληνικών και διεθνών ισορροπιών ο λόγος του είχε πάντα ειδικό βάρος για όλους.

Η ισχυρή παρακαταθήκη που παρέδωσε στην πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελεί σημείο μελέτης και έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήριά μας στη σύζυγο και τις κόρες του».

Ανδρουλάκης: Ο Κ. Παπούλιας ήταν οραματιστής της ειρήνης και του ανθρωπισμού

«Με θλίψη και ευγνωμοσύνη αποχαιρετούμε τον πρ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Ο Κάρολος Παπούλιας συνέδεσε τη ζωή του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια», αναφέρει Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης για τον Κάρολο Παπούλια.

Ο Ν. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι κάθε σταθμός της πολιτικής του διαδρομής υπήρξε ξεχωριστός. Υπογραμμίζει ότι «συμμετείχε στην Αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις κατοχής και ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης υπουργικής του θητείας ταυτίστηκε με τη διορατική, πατριωτική και εθνικά υπερήφανη εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τίμησε τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πιο κρίσιμη μεταπολιτευτική περίοδο της χώρας με μετριοπάθεια και σύνεση. Παρέμεινε μέχρι τέλους ένας οραματιστής της ειρήνης και του ανθρωπισμού, ένας ακούραστος υπερασπιστής της Δημοκρατίας. Θα τον θυμόμαστε με σεβασμό. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».

Κουτσούμπας: Ο Κ. Παπούλιας άφησε το ιδιαίτερο στίγμα του στην πολιτική ζωή

«Για την απώλεια του Κάρολου Παπούλια, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος με την έντιμη πολιτική του διαδρομή άφησε το ιδιαίτερο στίγμα του στην πολιτική ζωή της χώρας, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Βενιζέλος: Ο Κ. Παπούλιας υπερασπίστηκε το εθνικό συμφέρον και τη Δημοκρατία

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Κ. Παπούλια εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Ο Κάρολος Παπούλιας συναντήθηκε με την ευθύνη απέναντι στην Πατρίδα ήδη από παιδί μετέχοντας στην Εθνική Αντίσταση και συνέχισε ως νέος μετέχοντας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Ολιγόλογος και ουσιώδης, εξέφρασε την πιο ευπρεπή εκδοχή της μάχιμης πολιτικής ως αδελφικός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου και για πολλά χρόνια υπουργός των Εξωτερικών με γνώση και άποψη.

Κλήθηκε να καταστεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πρωτοβουλία της άλλης μεγάλης πλευράς του τότε κομματικού συστήματος εκλεγόμενος δυο φορές με συντριπτική πλειοψηφία. Άσκησε τα καθήκοντά του με διακριτικό αλλά στιβαρό και αποτελεσματικό τρόπο την πιο δύσκολη περίοδο της Μεταπολίτευσης.

Τα επεισόδια του Οκτωβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη έδειξαν ότι η δυναμική του λαϊκισμού πλήττει το εθνικό συμφέρον και τη Δημοκρατία. Αυτά τα δυο υπερασπίστηκε ως αρχηγός του κράτους και ρυθμιστής του πολιτεύματος ο Κάρολος Παπούλιας.

Η Ελληνική Δημοκρατία του έχει μεγάλη ιστορική υποχρέωση. Εμείς που είχαμε την τιμή να υπηρετήσουμε μαζί του ως βουλευτές και υπουργοί αποχαιρετούμε επιπλέον τον καλό φίλο, τον λάτρη της Ηπείρου, τον διανοούμενο και κοσμοπολίτη, τον εύχαρη και ευθυτενή Κάρολο Παπούλια. Από καρδιάς συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ανέφερε στη δήλωσή του. ο Ευ. Βενιζέλος.

Αβραμόπουλος: Αποχαιρετούμε έναν μεγάλο Έλληνα

«Αποχαιρετούμε σήμερα με τιμή και σεβασμό ένα σπουδαίο δημόσιο άνδρα, έναν μεγάλο Έλληνα. Έντιμος και ακέραιος πολιτικός, αφοσιωμένος πατριώτης, υπεύθυνος πολίτης, ο Κάρολος Παπούλιας επέδειξε υποδειγματικό ήθος και συνέπεια, σε όποια θέση κι αν κλήθηκε να υπηρετήσει την Πατρίδα και τη Δημοκρατία» δήλωσε ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ και πρώην υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, διακρίθηκε για την ευθικρισία, το δυναμισμό και την υπευθυνότητά του, ενώ αντιτάχθηκε με σθένος στον λαϊκισμό, υπερασπιζόμενος, πάντα, τη λογική, τη συναίνεση και την εθνική ενότητα. Στεκόμαστε όλοι σήμερα με σεβασμό στη μνήμη του και τον αποχαιρετούμε με ειλικρινή αισθήματα και την τιμή που αναλογεί σε ένα δημόσιο άνδρα της δική του αξίας».

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του» σημειώνει ο πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Γ. Βαρβιτσιώτης: Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κάρολο Παπούλια

«Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα τον Κάρολο Παπούλια. Τον δημοκράτη πολιτικό που η μετριοπάθεια και η σύνεση του λόγου του απεδείκνυαν διαρκώς την ένταση με την οποία αφοσιώθηκε στο καλό της Πατρίδας», ανέφερε ο πρώην υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, σε δήλωσή του για το θάνατο του Καρόλου Παπούλια.

«Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που, σε περιόδους λαϊκισμού και καλλιεργούμενου διχασμού, διαχειρίστηκε με πραότητα και σύνεση τις δημαγωγικές προκλήσεις της εποχής, προς όφελος του ρεαλισμού και της αλήθειας», ανέφερε.

«Τον δημόσιο άνδρα που συγκέντρωσε στο πρόσωπό του, όχι μόνο την δεκαετή εμπιστοσύνη της εθνικής αντιπροσωπείας, αλλά και την διαρκή αναγνώριση του ιστορικού του μέλλοντος».

«Τον προσωπικό φίλο και συνομιλητή με τον οποίο επιτυγχάναμε πάντα να υποβαθμίζουμε την πόλωση και τις διαφωνίες και να αναδεικνύουμε τα σημεία εκείνα της Εθνικής Συνεννόησης, που τόσο χρειάζεται ο τόπος μας», πρόσθεσε.

«Στη σύζυγό του και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ο δήμος Ιωαννίτων εκφράζει την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Κ. Παπούλια

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε από τους ανθρώπους που αγάπησαν βαθιά τον τόπο τους και τον τίμησε απ' όλα τα αξιώματα που υπηρέτησε. Η προσφορά του ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην εξωστρέφεια της πόλης και στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων με την Αλβανία. Από τους καλύτερους γνώστες της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας αφήνει το στίγμα του στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Ήπειρος γίνεται φτωχότερη με την απώλειά του», αναφέρει στην ανακοίνωσή του για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, ο δήμος Ιωαννιτών.

Αμερικανική Πρεσβεία: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Κ. Παπούλια

Η αμερικανική πρεσβεία, σε ανάρτησή της στο twitter αναφέρει «συμμετέχουμε με τους Έλληνες στο πένθος για τον θάνατο του πρώην Προέδρου Κάρολου Παπούλια, ενός περήφανου πατριώτη και υπέρμαχου της ειρήνης», αναφέρει η αμερικανική πρεσβεία σε ανάρτηση της στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Προέδρου καθώς και με τον λαό της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Πρεσβεία Ισραήλ για Κ. Παπούλια: Θρηνούμε μαζί με την οικογένειά του και τον ελληνικό λαό

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην Προέδρου Κάρολου Παπούλια και θρηνούμε μαζί με την οικογένειά του και τον ελληνικό λαό», αναφέρει η πρεσβεία του Ισραήλ σε ανάρτηση της στο Twitter.

«Η ζωή του αντιπροσωπεύει την ελληνική σύγχρονη ιστορία και είναι συνυφασμένη με τον αγώνα του ελληνικού έθνους για ελευθερία και δημοκρατία», προσθέτει.

Αναστασιάδης: Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε σταθερός φίλος της Κύπρου

«Ο Κάρολος Παπούλιας υπήρξε ένας σταθερός φίλος της Κύπρου και υποστηρικτής των δικαίων της», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Και προσθέτει: «Μας θλίβει όλους η είδηση του θανάτου του. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά του».

Πρωθυπουργός Βαλλονίας: Ο Κάρολος Παπούλιας ήταν σπουδαίος δημοκράτης και εξαιρετικός διπλωμάτης

Tα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, εκφράζει με ανάρτησή του στο Τwitter, ο πρωθυπουργός της Βαλλονίας, Έλιο Ντι Ρούπο, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο δημοκράτη κι έναν εξαιρετικό διπλωμάτη».

Ειδικότερα, ο Ελ. Ντι Ρούπο αναφέρει:

«Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Ελλάδας Κάρολος Παπούλιας, σπουδαίος δημοκράτης και εξαιρετικός διπλωμάτης. Εκφράζω στον ελληνικό λαό και τους οικείους του όλη μου την αδελφική στοργή και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».