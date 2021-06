CEO Volkswagen από Αστυπάλαια: Θα μεταμορφώσουμε το νησί - Πράσινη ενέργεια και ηλεκτρονική κινητικότητα

Το φιλόδοξο σχέδιο για μετατροπή της Αστυπάλαιας στο πρώτο «έξυπνο και πράσινο νησί» της Μεσογείου με την επένδυση της Wolkswagen Group σχολίασε σε ανάρτησή του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Herbert Diess κατά τη διάρκεια παρουσίασης του έργου και με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Με ανάρτησή του στο twitter ο κ. Herbert Diess έγραψε: Η Αστυπάλαια θα καταστεί ένα εργαστήριο στο μέλλον για την απανθρακοποίηση στην Ευρώπη. Είναι υπέροχο το ότι το έργο αυτό ξεκινά σήμερα μαζί με τον Κ. Μητσοτάκη. Πρόκειται για μια τεράστια δέσμευση! Μαζί θα μεταμορφώσουμε ολόκληρο το νησί: πράσινη ενέργεια, ηλεκτρονική κινητικότητα, νέες υπηρεσίες κινητικότητας».

Astypalea will be a future lab for decarbonization in Europe! Great to start this project with @kmitsotakis today. Huge committment! Together we will transform the entire island: green energy, e-mobility, new mobility services. pic.twitter.com/YrBPd3VUkl

Ο επικεφαλής του Ομίλου εξέφρασε και τον ενθουσιασμό του για το έργο λέγοντας ότι «αυτό που θα δούμε στην Αστυπάλαια τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ο μετασχηματισμός που θα περάσει η Ευρώπη τις επόμενες τρεις δεκαετίες».

We are very excited about this project! What we are going to see on Astypalea in the next five years is the transformation Europe will go through in the next three decades. @kmitsotakis @EU_Commission @vonderleyen @TimmermansEU