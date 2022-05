Τεστάρει τα νερά στο Αιγαίο η Άγκυρα με νέα NAVTEX για έρευνες μέχρι την Σκύρο

Να κρατήσει ψηλά την ένταση στο Αιγαίο επιχειρεί η Άγκυρα και πλέον μετά τις επιθετικές δηλώσεις του Τ. Ερντογάν και του Μ.Τσαβούσογλου και την επίσης επιθετική ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείς, συνεχίζει τις προκλήσεις επί του πεδίου.

Μετά τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και τις υπερπτήσεις νησιών ,αργά χθες το βράδυ εξέδωσε νέα παράνομη NAVTEX για υδρογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους TSG Cesme σε δυο περιοχές στο κέντρο του Αιγαίου που μάλιστα εκτείνονται και δυτικά του 25ου μεσημβρινού, που αποτελεί το όριο της πάγιας διεκδίκησης της Τουρκίας, μεταξύ Σκύρου - Άη Στράτη και Λέσβου.

Οι έρευνες θα διεξαχθούν από σήμερα μέχρι τις 14 Ιουνίου. Στην περιοχή αυτή το δικαίωμα για έκδοση αναγγελιών ανήκει στην Ελλάδα και οι υδρογραφικές έρευνες αφορούν την στήλη ύδατος και όχι την υφαλοκρηπίδα αλλά δείχνουν την πρόθεση της Τουρκίας (μετά από την προηγούμενη NAVTEX για έρευνες του Yunus S να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά και τις αντιδράσεις της Ελλάδας.

TURNHOS N/W : 0538/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 27-05-2022 23:22)

TURNHOS N/W : 0538/22

AEGEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 28 MAY-14 JUN 22 IN AREAS BOUNDED BY;

AREA 1

38 55.93 N - 025 24.97 E

39 03.93 N - 025 41.97 E

39 14.93 N - 025 37.97 E

39 22.93 N - 025 14.97 E

39 08.93 N - 025 07.97 E

AREA 2

38 53.93 N - 024 51.97 E

38 59.93 N - 025 09.97 E

39 19.93 N - 024 57.97 E

39 13.93 N - 024 39.97 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z JUN 22.