Τένις: Αποσύρεται από την ενεργό δράση η Σερένα Γουίλιαμς

Την απόσυρσή της από την ενεργό δράση ουσιαστικά ανακοίνωσε μέσω ενός άρθρου της στη Vogue η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς που σε ένα μήνα κλείνει τα 41 έτη.

Η αθλήτρια με τους 73 ατομικούς τίτλους στην καριέρα της σε άρθρο που κυκλοφόρησε σήμερα σημείωσε ότι «ποτέ δεν μου άρεσε η λέξη απόσυρση αλλά η καλύτερη λέξη να περιγράψει αυτό που θα κάνω είναι η εξέλιξη». «Είμαι εδώ για να σας πω ότι εξελίσσομαι μακριά από το τένις προς άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά για μένα» συμπλήρωσε.

Μάλιστα το πρωτοσέλιδο της Vogue φιλοξενεί τη μεγάλη αυτή αθλήτρια με τίτλο «Ο αποχαιρετισμός της Σερένα, είμαι κακή στο να λέω αντίο».

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9