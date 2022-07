Ταραχές στη Σρι Λάνκα: Πρόθυμος να παραιτηθεί ο Πρόεδρος για την αποκατάσταση της τάξης

Ο πρωθυπουργός της Σρι Λάνκα Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε προτίθεται να παραιτηθεί για να ανοίξει ο δρόμος για τον σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που υποχρέωσαν τον πρόεδρο της χώρας Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα να φυγαδευτεί σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Νωρίτερα διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst ενώ όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sirasa TV, ένα πλήθος διαδηλωτών έχει εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές μάλιστα έπεσαν έκαναν βουτιά στην πισίνα της προεδρικής κατοικίας.

Swim 🏊‍♂️

Few protestors entered to the President's House in Colombo are having a swim at the swimming pool.#LKA #SriLanka #SriLankaCrisis pic.twitter.com/A7dtzrzkj1