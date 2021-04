Τ. Ερντογάν: Ο Τσαβούσογλου έβαλε τον Δένδια στη θέση του

«Ο υπουργός μας των Εξωτερικών έθεσε τα όριά του, δεν μπορούσε να είναι πιο ήπιος. Δεν θα μας ταίριαζε, δεν το βρίσκουμε σωστό», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχολιάζοντας σε δημοσιογράφους μετά την καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής, τα όσα συνέβησαν χθες μετά τη συνάντηση των Μεβλούτ Τσαβούσογλου-Νίκου Δένδια.

«Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέκρινε τον Έλληνα ομόλογό του για τις απαράδεχτες κατηγορίες κατά της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε μία ζεστή ατμόσφαιρα στην πρώτη συνάντηση, αλλά μετά το πράγμα πήγε αλλού», σημείωσε.

«Η Συνθήκη της Λωζάνης δεν δίνει κανένα δικαίωμα στην Αθήνα διορίζει τον αρχιμουφτή», επισήμανε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας ότι «εμείς δεν διορίζουμε τον Πατριάρχη».

