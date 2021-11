Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τη νέα μετάλλαξη

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να εξετάσει τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα για τη νέα αφρικανική μετάλλαξη του ιού , καθώς και το ενδεχόμενο ανάγκης ταξιδιωτικών οδηγιών και περιορισμών για τις χώρες της Νότιας Αφρικής, ενώ ήδη η Κομισιόν συνέστησε σα κράτη - μέλη της ΕΕ την διακοπή των συνδέσεων με χώρες στην οποίες έχει εντοπισθεί η παραλλαγή B.1.1.529.

Η απόφαση της Επιτροπής να συνεδριάσει άμεσα λήφθηκε και μετά το ντόμινο απαγορεύσεων στα ταξίδια σε χώρες της Αφρικής, από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, καθώς μέχρι στιγμής η αποκαλούμενη ως B.1.1.529, νέα παραλλαγή του SARS-COV-2 ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς λόγω των αδιευκρίνιστων επιπτώσεων που έχει στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων και στο ρυθμό μετάδοσής της.

Ενδεικτικό είναι ότι σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει συγκαλέσει σύσκεψη ειδικών για να αποτιμηθεί αν η παραλλαγή συνιστά παραλλαγή ενδιαφέροντος ή παραλλαγή ανησυχίας και να εκδώσει περαιτέρω οδηγίες για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν.

Η σύσταση της Κομισιόν δεν είναι δεσμευτική, αφού οι αποφάσεις για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, αλλά θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους, διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Για τον λόγο αυτόν θα συζητήσουμε νωρίς το απόγευμα κατά την συνάντηση όλων των χωρών μελών την εισαγωγή μέτρων το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Νωρίτερα με ανάρτησή της στο Twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γνωστοποίησε ότι «Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη, να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής λόγω της παραλλαγής ανησυχίας Β.1.1.529», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν.

