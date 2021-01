Κομισιόν: Συμφωνία για προμήθεια επιπλέον 300 εκατ. δόσεων του εμβολίου των Pfizer/ΒιοΝtech

Σε συμφωνία με τις Pfizer και BioNTech για την προμήθεια πρόσθετων εμβολίων κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Διασφαλίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επαρκείς δόσεις ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων # COVID19. Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν περισσότερες δόσεις του 1ου εμβολίου που έχει εγκριθεί στην ΕΕ. Μπορούμε τώρα να αγοράσουμε έως και 300 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech», έγραψε στο λογαριασμό του Twitter.

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.



We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.



They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL