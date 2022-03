Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για τη συντριβή αεροσκάφους στην Κίνα

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την τραγική είδηση της συντριβής του αεροπλάνου στην περιοχή Γκουανγκσί, στην Κίνα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.



«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις μας είναι στους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία».

Deeply saddened by the tragic news of the plane crash in the region of Guangxi, #China. We extend our sincere condolences to the bereaved families. Αt this difficult time, οur thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews pic.twitter.com/vTBNhA90gX