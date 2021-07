Συγγνώμη του βρετανού υπουργού Υγείας έπειτα από «ατυχή» ανάρτηση στο Twitter

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σάτζιντ Τζαβίντ ζήτησε σήμερα συγγνώμη, αφότου ανέφερε πως η χώρα δεν πρέπει να «μαζευτεί» από φόβο μπροστά στον κορονοϊό, σε ανάρτηση του στο Twitter που προκάλεσε αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα μία εβδομάδα αφότου ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον ιό, ο Τζαβίντ έγραψε χθες στο Twitter ότι έχει «πλήρως ιαθεί». Τα συμπτώματά του ήταν «πολύ ελαφρά, χάρη στα απίστευτα εμβόλια», συμπλήρωσε ο υπουργός, ο οποίος έχει κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19.

«Σας παρακαλώ, εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, εμβολιαστείτε, καθώς μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν τον ιό, παρά να μαζευόμαστε» από φόβο μπροστά του, συμπλήρωσε.

Τα παραπάνω προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις, με ενώσεις θυμάτων και βουλευτές, ιδίως από την αντιπολίτευση, να κρίνουν πως οι δηλώσεις είναι προσβλητικές προς τους πιο ευάλωτους και δεδομένων των θυσιών που έχουν κάνει οι Βρετανοί κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών lockdown που κηρύχθηκαν στη χώρα, η οποία με 129.000 νεκρούς είναι μία από τις πλέον πληγείσες στην Ευρώπη.

Σήμερα, ο Σάτζιντ Τζαβίντ διέγραψε την εν λόγω ανάρτηση και παραδέχθηκε, σε ένα νέο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια «ατυχής επιλογή», ενώ ζήτησε «ειλικρινά» συγγνώμη.

«Όπως πολλοί, έχω χάσει δικούς μου ανθρώπους από αυτόν τον φοβερό ιό και δεν υποβαθμίζω ποτέ τον αντίκτυπό του», συμπλήρωσε.

I've deleted a tweet which used the word "cower". I was expressing gratitude that the vaccines help us fight back as a society, but it was a poor choice of word and I sincerely apologise.



Like many, I have lost loved ones to this awful virus and would never minimise its impact.