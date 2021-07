Βρετανία: Ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ δήλωσε σήμερα ότι βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2, αλλά τα συμπτώματα του είναι ήπια, ενώ είχε λάβει δύο δόσεις εμβολίου κατά της πανδημίας.

«Σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στην COVID», έγραψε ο ίδιος στο Twitter, προσθέτοντας ότι έκανε ένα γρήγορο τεστ, ενώ αναμένει την επιβεβαίωση, από ένα διαγνωστικό PCR τεστ, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από εργαστήριο.

