Συγχαρητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ στον Αμπντουλάγι Μπατίλι

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Αμπντουλάγι Μπατίλι για τον διορισμό του ως Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για τη Λιβύη και επικεφαλής της αποστολής υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη ανάρτησε το υπουργείο Εξωτερικών στο twitter.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τον κρίσιμο ρόλο του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση της επίλυσης του πολιτικού αδιεξόδου και τη δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Λιβύη και την ευημερία του λιβυκού λαού».

Congratulations Abdoulaye Bathily on the appointment as Special Representative of the UNSG for #Libya & Head of @UNSMILibya

#Greece fully supports the UN’s critical role to facilitate a resolution of the political impasse & enable the conduct of elections (1/2) pic.twitter.com/trrwiuZfMT