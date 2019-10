Ο Αμπίι Αχμέντ ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης 2019

Ανακοινώθηκε ο φετινός νικητής για το Βραβείο Νόμπελ, που τιμάται για την προσφορά του στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. Το βραβείο έλαβε ο 41χρονος πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Άμπι Άχμεντ, ο άνθρωπος που σταμάτησε τον πόλεμο μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας.

Ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Άμπι Άχμεντ, ήταν σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες το δεύτερο φαβορί, πίσω από τη Γκρέτα Τούνμπεργκ.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B