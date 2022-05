Στόλτενμπεργκ: Αν χρησιμοποιούνταν πυρηνικά, θα υπήρχαν μόνο χαμένοι

«Ανεύθυνες» χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τις πυρηνικές απειλές της Ρωσίας, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα «Die Welt», όπως μεταδίδει το The Kyiv Independent.

Υπογράμμισε πως δεν βλέπει καμία αλλαγή στη ρωσική πυρηνική στρατηγική από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν και άρχισε η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ενώ επισήμανε πως «αν χρησιμοποιούνταν πυρηνικά όπλα, θα υπήρχαν μόνο χαμένοι από όλες τις πλευρές».

