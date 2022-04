Στο Κίεβο η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Στο Κίεβο μεταβαίνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, σε ένδειξη υποστήριξης της Ουκρανίας. Η επίσκεψη έρχεται μερικές εβδομάδες μετά το ταξίδι των πολιτικών ηγετών της Πολωνίας, της Τσεχίας και της Σλοβενίας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μετά τη ρωσική εισβολή τον περασμένο μήνα, η Ρ. Μετσόλα δήλωσε ότι το κοινοβούλιο της ΕΕ καταδικάζει τον «πόλεμο του Πούτιν» και στέκεται αλληλέγγυο με όλους όσοι έχουν παγιδευτεί στη βία στην Ουκρανία.

Αναλυτικά, ανέφερε: «Το μήνυμα από την Ευρώπη είναι ξεκάθαρο. Θα σηκωθούμε όρθιοι, δεν θα κοιτάξουμε αλλού όταν αυτοί που μάχονται στους δρόμους για τις αξίες μας κατεβάσουν την πολεμική μηχανή του Πούτιν».

On my way to Kyiv 🇺🇦



