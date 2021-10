Στάνο για Καβαλά: Η Τουρκία πρέπει να σημειώσει πρόοδο στα θεμελιώδη δικαιώματα

«Λυπηρό» χαρακτηρίζει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προχωρά στην αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο. Παράλληλα, τονίζει ότι «η Τουρκία πρέπει επειγόντως να σημειώσει συγκεκριμένη και διαρκή πρόοδο όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας».

Ειδικότερα ο Πήτερ Στάνο ανέφερε: «Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο επιχειρηματίας και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οσμάν Καβαλά κρατείται στη φυλακή στην Τουρκία, χωρίς να έχει καταδικαστεί.

