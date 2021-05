Σπύρος Χρυσικόπουλος: «Θα καταλάβω το Ρεκόρ Γκίνες στο επόμενο εγχείρημά μου»

Στη δική του εκτός ορίων λογική και ιδιαιτέρως ξεχωριστή συλλογιστική, ο «προορισμός» δεν έχει καμία διαφορά από το εκάστοτε «ταξίδι», διότι μάλλον δεν υπάρχει προορισμός. Αυτό δε σημαίνει πως ο Σπύρος Χρυσικόπουλος δεν ξέρει προς τα πού κατευθύνεται. Απλώς, στον δικό του συναρπαστικό ορίζοντα, αυτό που μετρά είναι πάντα να κάνει ένα βήμα παραπέρα, μία «χεριά» περισσότερη στην πισίνα ή τη θάλασσα. Σε μία πορεία που όχι μόνο είναι δύσκολη και συχνά μοιάζει αδιανόητη, αλλά προ ημερών τον έφερε με εντυπωσιακό τρόπο και στις σελίδες του Ρεκόρ Γκίνες.

Ο 30χρονος κολυμβητής εξήγησε στον Liberal.gr το τελευταίο εγχείρημά του το οποίο δεν ήταν μόνο μία πρόκληση να ξεπεράσει και πάλι τον εαυτό του, αλλά και μία επιτυχία σχεδόν εξωπραγματική. Σε μία κατά τα φαινόμενα μονότονη και βαρετή διαδρομή, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος πέτυχε κάτι ξεχωριστό. Ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσπάθεια στην κατηγορία «Farthest distance swimming in one week in a 50 metre pool» και πέτυχε νέο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης σε μία εβδομάδα, σε πισίνα 50 μέτρων!

«Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μάλλον θα το συνειδητοποιήσω όταν ξεκινήσω το επόμενο μου εγχείρημα», τόνισε ο πρώην πρωταθλητής της πισίνας, ο οποίος από τις 9 ως τις 16 Μαΐου και για 168 διαδοχικές ώρες κάλυψε απόσταση 358,2χλμ.! Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος χρειαζόταν να καλύψει το όριο των 250χλμ. για να πετύχει το ρεκόρ, κάτι που κατάφερε τρεις ημέρες πριν από την διορία που είχε. Στο υπόλοιπο διάστημα απλώς διεύρυνε την απόσταση, ώστε να κάνει ακόμη δυσκολότερο το έργο ενός μελλοντικού διεκδικητή.

Εφερε το κορμί και το μυαλό του για ακόμη μία φορά σε όρια που δεν είναι εύκολα στο κοινό νου, ωστόσο ο ίδιος επισημαίνει πως «δεν το καταλαβαίνω άμεσα. Σε κάθε επόμενο εγχείρημα, όταν φτάνω τον εαυτό σε δύσκολη θέση, τότε εκτιμάω πόσο δύσκολο ήταν το προηγούμενο». Αυτό έχει κάνει ήδη αναμένοντας την τυπική και επίσημη επικύρωση του Ρεκόρ Γκίνες, προσθέτοντας πως «έχω ξεκουραστεί σωματικά, αλλά σκέφτομαι ήδη επόμενους στόχους, έχω ξεκινήσει προπονήσεις ενδυνάμωσης και τρέξιμο και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσω και κολύμπι».

Ξεκαθαρίζει ότι «δεν έχω ξεκουραστεί ψυχολογικά» και εξηγεί πως «η πιο δύσκολη στιγμή για το Γκίνες στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ ήταν γύρω στις 50 ώρες και μετά περίπου στις 120». Αλλωστε, έχοντας επιχειρήσει και στο παρελθόν αγώνες που μοιάζουν ακατόρθωτοι, λέει με χαμόγελο πως «οι πραγματικές δύσκολες στιγμές ήταν πριν από το εγχείρημα, η οργάνωση της προσπάθειας και η εύρεση χορηγών». Μάλιστα, παραδέχεται πως ακόμη και έπειτα από τόσες ώρες στην πισίνα είχε ακόμη δυνάμεις και «όταν έφτασα λίγο πριν τον τερματισμό δεν ήθελα να τελειώσει! Ηταν μία εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του, ο Χρυσικόπουλος έκανε ολιγόλεπτα διαλείμματα κυρίως εντός πισίνας, ώστε να φάει κάτι (συνήθως φρούτα ή μπάρες δημητριακών) και να φροντίσει για την ενυδάτωση του οργανισμού του. Στις λιγοστές φορές που βγήκε από την πισίνα για ένα πιο πλήρες γεύμα ή λίγες ώρες ξεκούρασης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλάι στην πισίνα, συνάντησε με το βλέμμα γνώριμα πρόσωπα φίλων ή ανθρώπων που αποτελούν έμπνευσή του. Σε κάποιο σημεία της κούρσας του αντίκρισε τον μεγαλύτερο δρομέα αποστάσεων της χώρας, Γιάννη Κούρο, αλλά και τον πρωταθλητή ποδηλασίας Κανέλλο Κανελλόπουλο, οι οποίοι έχουν ήδη στην κατοχή τους άλλα Ρεκόρ Γκίνες.

Πριν ασχοληθεί με το Ultra – Swimming και την κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ήταν πρωταθλητής στην πισίνα, ασχολήθηκε με το τρίαθλο (κολύμβηση, τρέξιμο, ποδηλασία) και το 2017 ολοκλήρωσε τον τετραπλό διάπλου του Τορωναίου Κόλπου, με 104χλμ. σε 34 ώρες συνεχούς κολύμβησης! Στη συνέχεια δοκίμασε να καλύψει την απόσταση Ρόδου – Καστελόριζου και τον Μάιο του 2019 έγινε ο πρώτος Ελληνας που κολύμπησε 100χλμ. σε πισίνα, σε 29 ώρες και 16 λεπτά κολύμβησης δίχως διακοπή! Ολα εκείνα που για τους περισσότερους είναι εκτός πραγματικότητας, για τον νέο κάτοχο του Ρεκόρ Γκίνες είναι απλώς η επόμενη σκέψη του.