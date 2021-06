«Σπάει» το Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ η Άγκυρα με τρεις NAVTEX για όλο το καλοκαίρι στην καρδιά του Αιγαίου

Λίγες ημέρες μετά την υπόσχεση για «ήρεμα νερά» η Άγκυρα προχωρά στο επίσημο «σπάσιμο» του Μνημονίου Παπούλια - Γιλμάζ, καθώς με τρεις NAVTEX που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης αναγγέλλει την χρονική επέκταση των τριών μεγάλων δεσμεύσεων στο Κέντρο του Αιγαίου για όλη την περίοδο του καλοκαιριού, που κανονικά υπάρχει η υποχρέωση αποφυγής διεξαγωγής ασκήσεων σε διεθνή ύδατα.

Ο Μ. Τσαβούσογλου είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την τουρκική κίνηση, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει τις συμφωνίες και εκδίδει NAVTEX και ΝΟΤΑΜ, εμπλέκοντας συγχρόνως και την απαίτηση περί αποστρατικοποίησης των νησιών.

Η Τουρκία είχε δεσμεύσει κατά τη συνήθη προκλητική τακτική τρεις μεγάλες περιοχές στη μέση του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου από τις 15 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 14 Ιουνίου και κατόπιν από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Έτσι, οι παράνομες αυτές δεσμεύσεις, καθώς αφορούν και περιοχές ελληνικής αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX και μάλιστα επικαλύπτουν και περιοχές δεσμευμένες από την Ελλάδα για ασκήσεις, εξαιρούσαν το διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει το Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ (1988).

Με τις νέες τουρκικές NAVTEX αναγγέλλεται ότι οι περιοχές δεσμεύονται από τις 15 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για ασκήσεις με πραγματικά πυρά από την ανατολή του ηλίου, μέχρι τη δύση του ηλίου και εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι εθνικές εορτές, ενώ αναφέρονται συγκεκριμένες ημερομηνίες αποχής από τις ασκήσεις (21 Ιουνίου, 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου).

Η εκβιαστική και προκλητική αυτή στάση της Τουρκίας επιχειρεί να εμφανίσει την Ελλάδα ως παραβιάζουσα τις συμφωνίες, αν και οι ασκήσεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ή αναγγελθεί από ελληνικής πλευράς, αφορούν κυρίως ελληνικά χωρικά ύδατα και ελληνικό εναέριο χώρο.

Επίσης, είναι προφανές ότι η Τουρκία εσκεμμένα επιχειρεί να προκαλέσει σύγχυση με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν από το Μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ και την απαίτηση για αποστρατικοποίηση των νησιών.

Σε ό, τι αφορά το θέμα των ασκήσεων, η Τουρκία, η οποία έχει τη δυνατότητα άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της και σε άλλες περιοχές, απαιτεί από την Ελλάδα ουσιαστικά να βάλει στο «ράφι» τις Ένοπλες Δυνάμεις της για ένα τρίμηνο χωρίς να πραγματοποιούν ασκήσεις και συγχρόνως βρίσκει την ευκαιρία να κρατήσει στο προσκήνιο μια σειρά ζητήματα.

Διότι, θεωρεί ότι οι ελληνικές ασκήσεις που προγραμματίζονται στην περιοχή μεταξύ των 6-10 ν.μ. δεν είναι ελληνικός εναέριος χώρος, αλλά διεθνής και επίσης αμφισβητεί την αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών να εκδίδουν NAVTEX και ΝΟΤΑΜ μέχρι σχεδόν το μέσο του Αιγαίου.

TURNHOS N/W : 0542/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-06-2021 19:14)

TURNHOS N/W : 0542/21

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE PROMULGATED ON 15 JAN 21 WITH NR. IA88-50/21 REVISED AS FOLLOWS.

2. FIRING EXERCISE, BETWEEN 15 JUN-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

21 JUN21, 15 AUG 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N - 026 17.00 E

37 08.50 N - 026 27.50 E

37 05.00 N - 026 09.00 E

37 24.00 N - 026 00.00 E

37 24.00 N - 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0541/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-06-2021 19:11)

TURNHOS N/W : 0541/21

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE PROMULGATED ON 15 JAN 21 WITH NR. IA87-49/21 REVISED AS FOLLOWS.

2. FIRING EXERCISE, BETWEEN 15 JUN-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

21 JUN21, 15 AUG 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N - 025 10.00 E

39 20.00 N - 024 58.00 E

39 14.00 N - 024 40.00 E

38 54.00 N - 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0540/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 22-06-2021 19:08)

TURNHOS N/W : 0540/21

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE PROMULGATED ON 15 JAN 21 WITH NR. IA86-48/21 REVISED AS FOLLOWS.

2. FIRING EXERCISE, BETWEEN 15 JUN-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

21 JUN 21, 15 AUG 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N - 025 39.00 E

40 18.00 N - 025 30.00 E

40 35.00 N - 024 58.00 E

40 11.00 N - 024 33.00 E

40 09.00 N - 024 45.00 E

40 20.00 N - 024 56.00 E

40 07.00 N - 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.