Σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας - Ρωσίας εν μέσω νέων εχθροπραξιών

Η Ουκρανία και η Ρωσία θα συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες τους ψηφιακά σήμερα όπως δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος την Τετάρτη μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στην Τουρκία.

Ο ουκρανός διαπραγματευτής Ντέβιντ Αραχάμια ανέφερε ακόμη σε ανάρτησή του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ότι η ουκρανική πλευρά πρότεινε να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, αλλά η ρωσική απάντησε ότι χρειάζεται προηγουμένως να γίνει περισσότερη δουλειά για να έχει προετοιμαστεί σχέδιο συμφωνίας.

Ωστόσο, η ένταση δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται καθώς σήμερα σύμφωνα με καταγγελίες της ρωσικής πλευράς δυο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ σήμερα αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος.

