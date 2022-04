Φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών στο Μπελγκορόντ - Ουκρανική επίθεση καταγγέλει η Ρωσία

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα της Ουκρανίας έπληξαν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ σήμερα αφού πέρασαν τα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών εκτελώντας πτήση σε μικρό ύψος, δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σημερινή πυρκαγιά, ανέφερε ο κ. Γκλάντκοφ μέσω Telegram, ενώ οι κάτοικοι σπιτιών τριών δρόμων κοντά στην εγκατάσταση απομακρύνονται εσπευσμένα από την περιοχή.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz