Σεισμός τώρα 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο νομό Ιωαννίνων 10 λεπτά πριν από τις 20:00. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 Ρίχτερ και επίκεντρο 24 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων, κοντά στο χωριό Μαζαράκι, στη Ζίτσα, και εστιακό βάθος 10 χλμ.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 4,4 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών που επικαλείται το EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Ηπείρου, αλλά και στην Αλβανία.

M4.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 19 km NW of #Ioánnina (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/rYCED1ckxK