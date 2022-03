Σε ρωσικό κλοιό η Ουκρανία - Νεκρά παιδιά από τους βομβαρδισμούς στη Σούμι

Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στην Ουκρανία. Σφοδρές επιθέσεις σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ πάνω από δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Σούμι, στα βορειοανατολικά.

Κατάπαυση του πυρός έχει ανακοινώσει η Μόσχα από τις 9 το πρωί, για απομάκρυνση των αμάχων, όπως ανακοίνωσε. «Μένω στο Κίεβο, δεν φοβάμαι κανέναν», διαμήνυσε από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το πρωί, πάνω από δέκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών και παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

⚡️Children among dead after Russian air raid on residential buildings in Sumy. Head of Sumy Regional State Administration Dmitry Zhivitsky said in a video message on Facebook on March 7 that at least 10 people were killed as a result of targeted bombings by Russia on Sumy.

«Σε κάποιες τοποθεσίες βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες», κατήγγειλε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωση που μεταφόρτωσε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκαν σπίτια, ακόμα και στο κέντρο της Σούμι, ήταν παιδιά, συνέχισε. Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις ουκρανοί στρατιωτικοί σε αυτή που ο κ. Ζιβίτσκι αποκάλεσε «άνιση μάχη με τον ρωσικό στρατό».

Οι πληροφορίες που έδωσε ο τοπικός αξιωματούχος είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπολόγισε ότι οι ζημίες που έχουν προκαλέσει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αφότου προχώρησαν στην εισβολή ξεπέρασαν την Κυριακή τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εξήγησε πως αναφέρεται κυρίως στις καταστροφές που έχουν υποστεί υποδομές όπως γέφυρες, αεροδρόμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ., σύμφωνα με το σημερινό φύλο της εφημερίδας Ουκράινσκα Πράβντα.

Πρόσθεσε πως οι κατεστραμμένες υποδομές μπορούν να αποκατασταθούν σε δύο χρόνια και ότι η χώρα λογαριάζει στη διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμησή της.

Εντωμεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (7/3) κατάπαυση του πυρός σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας.

Η κατάπαυση πυρός θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 9 το πρωί της Τρίτης 8 Μαρτίου (ώρα Ελλάδας), ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε το μήνυμα ότι μένει στο Κίεβο και δεν φοβάται κανέναν σε νέο μήνυμά του, την ώρα που η χώρα του πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Facebook, λέει πως παραμένει στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίεβο, και πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή.

«Μένω στο Κίεβο. Στην Μπανκόβα [το προεδρικό μέγαρο]. Χωρίς να κρύβομαι. Και δεν φοβάμαι κανέναν. Όσο χρειάζεται για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο!» λέει, μεταξύ άλλων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο νέο μήνυμά του.

Τη νύχτα, δραματικές ώρες έζησαν και οι κάτοικοι της Οδησσού. Όπως μετέδωσε το BBC, στο λιμάνι της πόλης σημειώθηκαν τρεις ή τέσσερις δυνατές εκρήξεις από τα δυτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον κλοιό να σφίγγει.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκτυο, το ουκρανικό αμυντικό σύστημα κατέρριψε εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από ένα εκ των πολλών πολεμικών πλοίων που βρίσκονται στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν για περισσότερο από 1 ώρα τη Δευτέρα, με προειδοποιήσεις ότι τα ρωσικά πλοία επανατοποθετήθηκαν για να προετοιμαστούν για επίθεση.

Την ίδια ώρα, στην Οχτίρκα, ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, ενώ επίθεση δέχθηκαν και εγκαταστάσεις υποδομών κρίσιμης σημασίας και συγκεκριμένα ο Σταθμός Συνδυασμένης Θερμότητας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της πόλης.

Χτύπημα δέχτηκαν και δύο αποθήκες πετρελαίου στο Ζίτομιρ. Από τις επιδρομές, δημιουργήθηκε πύρινη «κόλαση», με τη φωτιά πλέον να έχει σβήσει, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

⚡️Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.



According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.



Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI