Σαουδική Αραβία: Επίθεση σε εγκαταστάσεις της Aramco

Αποθήκη του πετρελαϊκού γίγαντα Aramco επλήγη από μια επίθεση στην Τζέντα, δήλωσε μια πηγή στο Reuters.

Σαουδαραβικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν μια σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από το σιιτικό κίνημα Χούθι της Υεμένης που πολεμά το Ριάντ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι έβλεπαν ένα τεράστιο πέπλο καπνού να υψώνεται στον ουρανό της πόλης.

Η οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα εκδώσει ανακοίνωση για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση «βαθιά μέσα στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας».

BREAKING: Houthis struck Saudi Arabia’s Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia. Presumably, a ballistic missile was used. pic.twitter.com/9nC063XjyY