Σαουδική Αραβία: Από την έρημο στο Διάστημα

Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα της οποίας η μεγαλύτερη έκταση καλύπτεται από έρημο και βουνά. Παρ' όλα αυτά, έχει αποδείξει ότι μπορεί να «χτίζει» στην άμμο οικονομία που ανθεί και στιβαρή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο, η χώρα κατέγραψε το 2021 πιο ισχυρή απ' ό,τι υπολογιζόταν ανάπτυξη χάρη στην αύξηση των τιμών πετρελαίου αλλά και των μη πετρελαϊκών δραστηριοτήτων της και η πρόβλεψη είναι ότι η ανάπτυξη της θα επιταχυνθεί κατά 7% μες στο 2022, με τάσεις για πιο ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση. Εδώ και χρόνια όμως, οι ηγέτες της χώρας έχουν αποφασίσει ότι θα φροντίσουν η ανάπτυξη να μην βασίζεται μόνο στο πετρέλαιο.

Στο «Όραμα 2030», ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που θα έχει σήμερα συνάντηση στην Αθήνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την οποία αναμένονται σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες αλλά και η επαναβεβαίωση κοινών πρότζεκτ όπως αυτό της δημιουργίας καλωδίου μεταφοράς δεδομένων, εξηγεί ότι θέλει να καταστήσει τη χώρα του επίκεντρο παγκόσμιων επενδύσεων αλλά και ένα παγκόσμιο hub μέσα από την εκμετάλλευση της γεωστρατηγικής θέσης της, καθώς συνδέει Ασία, Ευρώπη και Αφρική.

Τεχνητά σύννεφα, ολογράμματα και μηδενικός άνθρακας

Σε αυτό το όραμα περιλαμβάνεται η ΝΕΟΜ, η πόλη των 170 χλμ και του budget των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν θα έχει δρόμους και αυτοκίνητα.

Από το 2017, ο πρίγκιπας έχει διατυπώσει με λεπτομέρειες αυτό που θέλει να αποτελεί το σημείο κατατεθέν του οράματος του για το 2030. Την ώρα που η Ευρώπη παλεύει να συμμορφωθεί με μέτρα που θα επιτύχουν το στόχο για μείωση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου μέχρι το 2030, η Neom - που προέρχεται από την ελληνική λέξη «νέο» και το μ που είναι η σύντμηση της αραβικής λέξης «mustaqbal» που σημαίνει μέλλον- θα έχει φροντίσει να έχει βροχοπτώσεις μέσω της δημιουργίας τεχνητών νεφών, να έχει δημιουργήσει πρότυπο εκπαιδευτικό σύστημα με καθηγητές -ολογράμματα που θα μπορούν να διδάσκουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες ή ακόμα και στο απευκταίο ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας.

Η NEOM που κατασκευάζεται στην επαρχία Ταμπούκ και δημιουργεί 380.000 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζεται ως ένα «ζωντανό εργαστήριο» που αποτελείται από μικρότερες ή μεγαλύτερες πόλεις, λιμάνια και επιχειρηματικές ζώνες, κέντρα έρευνας, αθλητισμού και τουριστικούς προορισμούς.

Όλα αυτά θα τροφοδοτούνται με ηλιακή και αιολική ενέργεια και ...πράσινο υδρογόνο. Η ΝΕΟΜ θα είναι ένας από τους πρωτοπόρους παραγωγούς υδρογόνου στον κόσμο καθώς εκεί θα μπορεί να παράγεται ανταγωνιστικά και σε μεγάλες ποσότητες. Επίσης, φιλοδοξεί να γίνει μια υπερδύναμη της περιοχής στην παραγωγή και αποθήκευση νερού μέσω της αφαλάτωσης. Θα διαθέτει ένα δίκτυο διανομής νερού με αισθητήρες διαρροών και ελέγχου της ποιότητας του σε πραγματικό χρόνο.

Μπορεί όλα αυτά να φαντάζουν αποκυήματα σεναρίων επιστημονικής φαντασίας ωστόσο βάσει προγράμματος από το 2024 θα αρχίσει να υποδέχεται τους πρώτους τουρίστες της.

Στο πλαίσιο δε του The Line, που είναι στην ουσία η γραμμική οικιστική ανάπτυξη της ΝΕΟΜ, αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή του Mirror Line- δύο παράλληλων ουραξυστών που θα εκτείνονται σε μήκος 120 χλμ με κόστος 1 τρισ. δολάρια ή το συνολικό ΑΕΠ της Ινδονησίας. Σε αυτούς τους ουρανοξύστες καθρέφτες θα στεγάζονται 5 εκατομμύρια άνθρωποι ενώ θα διαθέτουν τρένο υψηλής ταχύτητας, κάθετες φάρμες, στάδιο και μαρίνα για γιωτ.

H κούρσα του Διαστήματος

Η «think big and act bigger» φιλοσοφία της νέας ηγεσίας της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη φτάσει και στο Διάστημα. Από την εκκίνηση του τον Δεκέμβρη του 2018, το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας έχει συνάψει συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ενώ έχει ξεκινήσει φιλόδοξα προγράμματα υποτροφιών για φοιτητές της χώρας προκειμένου να κάνουν σπουδές στα πανεπιστήμια του πλανήτη που ειδικεύονται στις διαστημικές επιστήμες.

Την περασμένη εβδομάδα, η χώρα ενεργοποίησε το πλαίσιο της ίδρυσης ενός ταμείου με κεφάλαια 816,84 εκατομμυρίων δολαρίων, για την υποστήριξη του διαστημικού προγράμματος τους, αλλά και μία νέα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δορυφόρων ραντάρ, όπως έγραψε στο Twitter, o σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ-Ναχιάν.

I am proud to congratulate Sultan Al Neyadi on being selected as the 1st Arab astronaut to spend 6 months on the International Space Station as part of a mission to commence in 2023. This historic milestone builds on the strong foundations of the UAE’s burgeoning space programme.