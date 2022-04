Ρωσικό αεροπλάνο έκανε παράκαμψη 15.000 χλμ. για να παραλάβει διπλωμάτες από Ελλάδα και Ισπανία

Ένα αεροπλάνο που στάλθηκε από τη Μόσχα για να παραλάβει τους απελαθέντες Ρώσους διπλωμάτες από την Ελλάδα και στη συνέχεια από την Ισπανία, αναγκάστηκε να κάνει παράκαμψη 15.000 χιλιομέτρων λόγω απαγόρευσης πτήσεων από την ΕΕ, αναφέρει ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.



«Την ώρα που η Ισπανία και η Ελλάδα επέτρεψαν την κατ' εξαίρεση είσοδο του αεροσκάφους στον εναέριο χώρο τους, οι πτήσεις πήγαν πάνω από άλλες χώρες που διατηρούν απαγορεύσεις στις ρωσικές πτήσεις», ανέφερε ο ιστότοπος, με το BBC να αναδημοσιεύει την πληροφορία.

