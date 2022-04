Ρωσική φάλαγγα κατευθύνεται στο Ντονμπάς - «Συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν μόνο αφού ηττηθεί η Ρωσία» διαμηνύουν οι Ουκρανοί

Twitter raging545

Μεγάλη ρωσική φάλαγγα με άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκινούμενο πυροβολικό και άλλα οχήματα οδεύει προς το Ντονμπάς, όπως φαίνεται σε δορυφορικές φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στις φωτογραφίες της αμερικανικής εταιρείας Maxar Technologies, απεικονίζεται φάλαγγα μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων (8 μιλίων) να διασχίσει την πόλη Βελίκι Μπούρλουκ (Velykyi Burluk) με κατεύθυνση προς τα νότια. Σύμφωνα με τους Δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι συγκεκριμένες ρωσικές δυνάμεις προορίζονται για τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Satellite images of the almost 8 mile long Russian military convoy of trucks, armored vehicles, towed artillery and support equipment that was seen in the Video moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv. This was from 8th April. Pics via @Maxar. #Ukraine #Russia #Putin pic.twitter.com/ox4csT2BJI — raging545 (@raging545) April 10, 2022

Some more satellite images of the almost 8 mile long Russian military convoy that was seen in the Video moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv on 8th April. Pics via @Maxar

. #Ukraine #Russia #Putin pic.twitter.com/c1iWU7eBCu — raging545 (@raging545) April 10, 2022

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, χιλιάδες άνδρες του ρωσικού στρατού έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία 24ωρα στα όρια του Χαρκόβου.

Ο αριθμός των τακτικών μονάδων του ρωσικού στρατού κοντά στην πόλη Μπελγκορόντ, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο κρατών, αυξήθηκε από τις 30 στις 40, είπε ο αξιωματούχος το βράδυ της Παρασκευής. Δεν προσδιόρισε τον αριθμό των επιπλέον στρατιωτικών, είπε πάντως ότι τα ρωσικά τάγματα συνήθως αποτελούνται από 600 ως 1.000 στρατιώτες.

Ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει δυνάμεις για να ξεκινήσει επιχείρηση για την κατάληψη της περιοχής Ντονμπάς, εκτίμησε ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κέρμπι αναφέρθηκε σε πληροφορίες περί επιστράτευσης χιλιάδων εφέδρων για να ενισχύσουν τις μονάδες του ρωσικού στρατού στα σύνορα με το Ντονμπάς, μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία.

Ποντόλιακ: Μόνο μετά από τη ρωσική ήττα, η συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν

Οι Ουκρανοί πάντως, από την πλευρά τους δηλώνουν έτοιμοι για σκληρή μάχη και στα ανατολικά. Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μιχάιλο Ποντόλιακ, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως «η Ουκρανία είναι έτοιμη για μεγάλες μάχες. Η Ουκρανία πρέπει να τους κερδίσει, συμπεριλαμβανομένου του Ντονμπάς. Μόλις συμβεί αυτό, η Ουκρανία θα έχει πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Μετά από αυτό οι πρόεδροι θα συναντηθούν».

15:20 Ουκρανία: Βρέθηκαν δύο σωροί σε αποχευτευτικό αγωγό κοντά στο Κίεβο

Δύο σωροί ανακαλύφθηκαν σήμερα σε αποχετευτικό αγωγό πρατηρίου καυσίμων σε αυτοκινητόδρομο έξω από το Κίεβο, κοντά στο χωριό Μπουζόβα το οποίο είχε καταληφθεί από τους Ρώσους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί στο σημείο χρησιμοποίησαν ένα βυτιοφόρο για να αντλήσουν νερό από το εσωτερικό. Τα θύματα ήταν ντυμένα με πολιτικά ρούχα, όμως σύμφωνα με τους κατοίκους θα μπορούσαν να ήταν μέλη της άμυνας της περιοχής.

Μια γυναίκα πλησίασε στη σκηνή του εγκλήματος και αναγνώρισε ότι ένα μία από τις δύο σωρούς άνηκε στο γιο της. Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και περιμένει τις μονάδες εξουδετέρωσης ναρκών προτού ανασύρει τις σορούς.

14:42 Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ - Φον ντερ Λάιεν: Θα συνεχίσουμε την υποστήριξη στην Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία συζήτησαν για την πρόσφατη αποστολή της στο Κίεβο και τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι ενωμένα, με αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο twitter.

Spoke with EU President @vonderleyen about her recent visit to Kyiv & meeting with President @ZelenskyyUa. We are determined to continue to strengthen our support for #Ukraine. #NATO and the #EU stand united, in solidarity with the Ukrainian people. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 10, 2022

14:28 CNN: Ο Πούτιν τοποθετεί νέο στρατηγό για να χτυπήσει το Ντονμπάς

O Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις αποτυχίες στο Κίεβο και την αλλαγή των σχεδίων της Μόσχας αποφάσισε να διορίσει νέο στρατηγό για να καθοδηγεί τον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία, είπαν στο CNN ένας Αμερικανός κι ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος. Το δημοσίευμα έρχεται μετά τις χθεσινές πληροφορίες του BBC περί αλλαγής στην ηγεσία των ρωσικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, η αλλαγή αυτή γίνεται ώστε να αλλάξει ο συντονισμός των ρωσικών δυνάμεων, με στόχο, πλέον, μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ντονμπάς, αντί μιας γενικευμένης επιχείρησης στην ουκρανική επικράτεια.

14:20 Πάπας Φραγκίσκος: Στην παραφροσύνη του πολέμου ο άνθρωπος διαπράττει ασύλληπτες αγριότητες

«Όταν κάποιος προσφεύγει στη βία, ξεχνά για ποιο λόγο βρίσκεται στον κόσμο και διαπράττει ασύλληπτες αγριότητες», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος στην πρώτη του συνάντηση με τους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μετά από δύο χρόνια, από την αρχή δηλαδή της πανδημίας. Στο πλευρό του ποντίφικα κατά την τέλεση της λειτουργίας βρίσκονταν 35 καρδινάλιοι, 30 καθολικοί επίσκοποι και 280 απλοί ιερείς.

Ο Φραγκίσκος θέλησε να αναφερθεί με έμφαση, για μια ακόμη φορά, στις τραγικές εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία.

14:10 Ζελένσκι: Συνομίλησε με Σόλτς - Ετοιμάζει πρόταση για 6ο πακέτο κυρώσεων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία, καθώς και για νέα αμυντική και οικονομική στήριξη της χώρας του, σε ανάρτησή που έκανε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, το γραφείο του Ζελένσκι ανέφερε ότι ο πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με Ουκρανούς αξιωματούχους κατά την οποία είχαν αναπτυχθεί οι προτάσεις του Κιέβου για ένα έκτο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14:01 Ουκρανία: Δύο νεκροί από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική πόλη Ντεργκάτσι στη βορειοανατολική επαρχία Χάρκοβο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεγκ Σινιεγκούμποφ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις διενήργησαν 66 επιθέσεις πυροβολικού σε διάφορες περιοχές.

13:09 Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για σκληρή μάχη στα ανατολικά

«Οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά και είμαστε έτοιμοι για σκληρή μάχη. Πιστεύουμε στον αγώνα και στη νίκη μας. Είμαστε έτοιμοι να πολεμάμε και ταυτόχρονα να αναζητούμε διπλωματικές διόδους τερματισμού αυτού του πολέμου», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε διάγγελμά του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ζήτησε από τους ηγέτες των χωρών της Δύσης ολοκληρωτικό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο και ζήτησε περισσότερο πολεμικό υλικό για την Ουκρανία.

Επίσης, σε συνέντευξή του στο Associated Press, από το οχυρωμένο προεδρικό μέγαρο του Κιέβου, δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου, παρόλο που «η Ρωσία έχει βασανίσει την Ουκρανία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε ότι η ειρήνη πιθανότητα δεν θα έρθει γρήγορα, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να παλέψουμε για τη ζωή μας». Σημείωσε την διεθνή υποστήριξη για την Ουκρανία, αλλά εξέφρασε τον προβληματισμό του αν ο στρατιωτικός εξοπλισμός που έχει λάβει η χώρα του μέχρι στιγμής από τη Δύση είναι αρκετός για να καθορίσει την έκβαση του πολέμου.

12:14 Ρωσία: Επιβεβαιώνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία

Οι αιχμάλωτοι «νωρίς σήμερα το πρωί προσγειώθηκαν στο ρωσικό έδαφος» όπως γνωστοποίησε η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας Τατιάνα Μοσκάλκοβα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για τη διεξαγωγή ανταλλαγής αιχμαλώτων το Σάββατο.

Συγκεκριμένα σημείωσε ότι μεταξύ αυτών που παραδόθηκαν στη Ρωσία υπήρχαν τέσσερις εργαζόμενοι στην Κρατική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας Rosatom και στρατιώτες.