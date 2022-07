Πυροσβεστική: Δεν βρέθηκαν επικίνδυνες ουσίες στο Antonov - Ανασύρθηκε μία σορός

«Από την έρευνα δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνα υλικά στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, κατά την έκτακτη ενημέρωση για τη συντριβή του Antonov στην Καβάλα. Υπογράμμισε πως έχει ανασυρθεί μια σορός και έχει εντοπιστεί ακόμη μία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των υπολοίπων έξι μελών του πληρώματος, ουκρανικής καταγωγής.

«Μετά το τραγικό γεγονός της πτώσης του αεροσκάφους, χθες, μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα, ανάμεσα στους οικισμούς Αντιφίλιπποι και Παλαιοχώρι, στην Ελευθερούπολη Καβάλας, μετέβησαν στο σημείο 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα από τις πλησιέστερες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια μετέβησαν πυροσβέστες των ειδικών ομάδων από τη 2η και την 4η ΕΜΑΚ, δύο ειδικά οχήματα περισυλλογής επικίνδυνων υλικών, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», και ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών η οποία έχει ήδη εντοπίσει σωρούς», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Αρτοποιός και επισήμανε:

«Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όλο το βράδυ ήταν σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Περιβάλλοντος καθώς και με την Ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και την αξιόπιστη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό».

«Σε συνεργασία με όλους τους φορείς, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ενεργειών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, με προτεραιότητες, τη δημιουργία περιμέτρου ασφαλείας, αλλά και τον αποκλεισμό της περιοχής του ατυχήματος, δεδομένης της πληροφορίας ότι το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο 11,5 τόνων με πυρομαχικά», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής και πρόσθεσε:

«Λίγο μετά, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του ατυχήματος μέσω μηνύματος από το 112 ώστε προληπτικά, να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες, εξαιτίας των καπνών που προκλήθηκαν από την πτώση του αεροσκάφους και της πυρκαγιάς στο σημείο της πρόσκρουσης, αλλά και να μην προσεγγίζουν την περιοχή του ατυχήματος».

«Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας από την πρώτη στιγμή διέθεσε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων και στη συνέχεια την ομάδα του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου Πυρηνικής – Βιολογικής – Χημικής Άμυνας, που μετέβη στο σημείο του ατυχήματος από την Αθήνα. Επίσης, στην περιοχή του ατυχήματος έχει μεταβεί κλιμάκιο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν στο χώρο του ατυχήματος δεν εντοπίστηκαν επικίνδυνες ουσίες», τόνισε και υπογράμμισε πως «αυτή τη στιγμή, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση της επιχείρησης με συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού του Ελληνικού Στρατού και 30 Πυροσβέστες, για δημιουργία οδών ασφαλούς διέλευσης και μεταφοράς σορών σε χώρο απολύμανσης».

Όπως είπε, «ή έχει ανασυρθεί μια σορός και έχει εντοπιστεί ακόμη μία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των υπολοίπων 6 μελών του πληρώματος, όλοι Ουκρανικής καταγωγής. Συνδράμουν, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΕΚΑΒ, καθώς και ελικόπτερο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης».

«Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με τη διαρκή παρουσία δυνάμεων που διαθέτει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας», κατέληξε.

«Δεν είναι ραδιενεργό υλικό η λευκή ουσία που εντοπίστηκε»

Την πληροφορία, ότι από την αυτοψία που διενεργήθηκε από τον Λόχο Βιολογικής και Χημικής Άμυνας του Στρατού στα συντρίμμια του αεροσκάφους, δεν βρέθηκε καμία επικίνδυνη ουσία, γνωστοποίησε νωρίτερα σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Παγγαίου.

Όπως τόνισε ο Φίλιππος Αναστασιάδης, η λευκή ουσία άγνωστης προέλευσης που είχαν εντοπίσει τα drones στην περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος δεν είναι ραδιενεργό ή βιολογικό υλικό επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Αυτό είναι, όπως δήλωσε, το πόρισμα της έρευνας που πραγματοποίησαν τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής βιολογικής χημικής άμυνας του ΓΕΕΘΑ που ήρθε από την Αθήνα. Το γεγονός αυτό ανοίγει τον δρόμο για την περισυλλογή των σορών του οκταμελούς πληρώματος του αεροσκάφους.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης, συνεργεία της ΕΜΑΚ έχουν ήδη μπει στο πεδίο και με ιδιαίτερη προσοχή προσπαθούν να περισυλλέξουν τις σορούς. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί με τη βοήθεια drones, οι έξι από τις οκτώ σορούς και αναζητούνται οι άλλες δύο.

Οι σοροί του οκταμελούς πληρώματος θα μεταφερθούν για ιατροδικαστική εξέταση στην Κομοτηνή και από εκεί θα τις παραλάβουν οι διπλωματικές αρχές της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ωστόσο , οι ομάδες του τάγματος εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς συνεχίζουν το δύσκολο έργο του εντοπισμού των πυρομαχικών που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση γύρω από τα συντρίμμια.

Όπως τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, το έργο των πυροτεχνουργών θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες με ιδιαίτερη προσοχή και για το λόγο αυτό δεν θα αρθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στις αγροτικές περιοχές Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Την ίδια ώρα τα τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και του δήμου Παγγαίου δίνουν τιτάνιο αγώνα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης καθώς τμήματα των οικισμών Αντιφιλλίππων, Χορτοκοπίου και Παλαιοχωρίου παραμένουν από χθες το βράδυ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ προβλήματα αντιμετωπίζονται και στην υδροδότηση των οικισμών.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι επειδή η βλάβη είναι ακριβώς στο χώρο όπου κατέπεσε το αεροσκάφος είναι πολύ δύσκολο για τα συνεργεία να πλησιάσουν .

Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουν με γεννήτριες να αποκαταστήσουν ένα μέρος της βλάβης και κυρίως την υδροδότηση σε σημεία των οικισμών.

Τι μετέφερε το αεροσκάφος

Το μεταγωγικό Antonov μετέφερε 11,5 τόνους πυρομαχικά, εκπαιδευτικά και φωτιστικά βλήματα όλμων, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση. Απαγορευτικό κυκλοφορίας ισχύει στις αγροτικές περιοχές Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την σερβική εταιρεία όπλων και αμυντικών συστημάτων Valir το φορτίο του αεροσκάφους περιελάμβανε εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 60mm M62, εκπαιδευτικά βλήματα όλμων 82mm M62 και φωτιστικά βλήματα όλμων 82mm M67, ενώ όπως μετέδωσε η ΕΡΤ πιθανόν στα πυρομαχικά να συμπεριλαμβάνονταν και αντιαρματικές νάρκες, οι οποίες περιέχουν φώσφορο.

Τα συνολικά 14 άτομα (8 άτομα τμήμα ανίχνευσης, 4 άτομα τμήμα απολύμανσης, 2 άτομα ΥΓ) που απαρτίζουν τον ειδικό λόχο θα επιχειρήσουν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί από νωρίς σήμερα το πρωί τις εμπλεκόμενες αρχές για το είδος της λευκής ουσίας που εντοπίστηκε από τα πρώτα λεπτά της έρευνας.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος, ήδη η υπηρεσία που εμπλέκεται στο έργο έρευνας και διάσωσης προχώρησε στη διάνοιξη ενός πρώτου διαδρόμου ασφαλείας, μέσα από τον οποίο θα κινηθούν τόσο τα στελέχη του ειδικού διακλαδικού λόχου, όσο στη συνέχεια και οι ομάδες του τάγματος εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς, αλλά και οι ομάδες πολιτικής προστασίας έρευνας και διάσωσης για την περισυλλογή των σορών του πληρώματος και των συντριμμιών του μοιραίου αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επιτόπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή 30 Πυροσβέστες και δυνάμεις των δύο ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΕΚΑΒ. Στην περιοχή επίσης βρίσκονται μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς του Ελληνικού Στρατού από Δράμα και Λιτόχωρο, ενώ προωθείται αντίστοιχη ομάδα από Αλεξανδρούπολη.

Νωρίτερα σε συνέντευξή του ο υπουργός Άμυνας της Σερβίας Νέμποϊσα Στεφάνοβιτς γνωστοποίησε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 11,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και ο τελικός προορισμός του ήταν το Μπαγκλαντές.

Το αεροσκάφος φόρτωσε το στρατιωτικό υλικό στο αεροδρόμιο «Μέγας Κωνσταντίνος» της πόλης Νις και απογειώθηκε στις 20:40 (21:40 ώρα Ελλάδας) για την Ντάχα του Μπαγκλαντές με ενδιάμεσους σταθμούς το Αμάν και το Ριάντ, ανέφερε ο Στεφάνοβιτς.

Ο Σέρβος υπουργός Άμυνας δήλωσε επίσης ότι το φορτίο του αεροσκάφους αποτελούνταν από εκπαιδευτικά βλήματα όλμων που εξήγαγε σερβική ιδιωτική εταιρία και αγοραστής ήταν το υπουργείο 'Αμυνας του Μπαγκλαντές. Ο Νέμποισα Στεφάνοβιτς διαβεβαίωσε ότι η διαδικασία εξαγωγής των πυρομαχικών ήταν νόμιμη και είχε την έγκριση του σερβικού υπουργείου 'Αμυνας. Το αεροσκάφος ανήκε σε ουκρανική εταιρία αερομεταφορών ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου.

Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδώρου Ντογιάκου, ο εισαγγελέας εφετών Θράκης θα έχει την εποπτεία όλων των ερευνών και των ανακρίσεων, που θα διεξαχθούν σχετικά με τα αίτια πτώσης του αεροσκάφους Antonov το οποίο συνετρίβη στη Καβάλα και σκοτώθηκαν οι επιβαίνοντές του.

Στο μεταξύ, ένας εκπρόσωπος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρίας Meridian Cargo επιβεβαίωσε ότι είναι νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους Antonov (An-12). “Φυσικά δεν επιβίωσαν της συντριβής,” δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος τηλεφωνικά στο Reuters, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αεροπορική τραγωδία.

H πορεία του αεροσκάφους

