Πρωτοσέλιδα γαλλικού τύπου για βουλευτικές: «Χαστούκι», «ακυβέρνητοι», «απόλυτη αμφισβήτηση»

«Χαστούκι», «ακυβέρνητοι», «απόλυτη αμφισβήτηση». Χωρίς να μασάνε τα λόγια τους παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του β' γύρου των βουλευτικών εκλογών οι γαλλικές εφημερίδες όλων των ιδεολογικών αποχρώσεων.

«Το χαστούκι» είναι ο τίτλος της Liberation που υπογραμμίζει την ήττα της υπουργού Υγείας Μπριζίτ Μπουργκινιόν και των «πυλώνων» της πλειοψηφίας όπως ο Κριστόφ Καστανέρ ή ο Ρισάρ Φεράντ. Για την αριστερή εφημερίδα, ο Εμανουέλ Μακρόν που πληρώνει για «τη στρατηγική του ούτε-ούτε και της μη-εκστρατείας του».

Η οικονομική Les Echos στο πρωτοσέλιδο της έχει τον Μακρόν, με το κεφάλι κάτω σε μαύρο φόντο με τίτλο «Σεισμός»,βλέποντας στα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου την αριστερή συμμαχία «πρώτο αντίπαλο» και τους Ρεπουμπλικάνους σε πιθανή «θέση διαιτητή». «Στη δοκιμασία μιας ακυβέρνητης Γαλλίας», προβλέπει ότι μπαίνουμε από την πλευρά της η Le Figaro, η οποία υπογραμμίζει την «εκατόμβη μεταξύ των υπουργών και των στελεχών της πλειοψηφίας» και ένα «άλμα στο άγνωστο».

Ο τόνος είναι ίδιος για το Le Parisien. «Ακυβέρνητο», τιτλοφορείται η περιφερειακή εφημερίδα. «Οκτώ εβδομάδες μετά την επανεκλογή του, ο Εμανουέλ Μακρόν θα χρειαστεί να βρει συμμάχους για να κυβερνήσει τη Γαλλία», προειδοποιεί η εφημερίδα. Ως «Σχετική πλειοψηφία και απόλυτη αμφισβήτηση», συνοψίζει το αποτέλεσμα η La Voix du Nord.

Μία από τις ελάχιστες εφημερίδες που δεν έκαναν τίτλο την ήττα του Εμανουέλ Μακρόν είναι η κομμουνιστική L'Humanite που βλέπει επίσης έναν «πολιτικό σεισμό στη Βουλή» και προτιμά να αναδείξει τις επιδόσεις του Nupes.

L'Humanité du lundi 20 juin 2022 chez les marchands de journaux et dès ce soir 22h00 sur ordinateur. https://t.co/s4nZf9skga tablettes et smartphones avec nos applis IOS https://t.co/Nwm028Ng9C et Android https://t.co/AzRCWAjIRD #legislatives2022 #Nupes pic.twitter.com/J1cHbzJnYU