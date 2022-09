Προκλητικές επιστολές Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ

Με την υπογραφή του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε 25 πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, στα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και στον Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στάλθηκαν ηλεκτρονικές επιστολές, όπου εξηγείται η θέση και οι απόψεις της Τουρκίας για τη λύση των “προβλημάτων του Αιγαίου”, όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από διπλωματικές πηγές και μεταδίδει το Anadolu, στις επιστολές που στάλθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου, δόθηκε έμφαση στις “παράνομες δράσεις” και τα “μαξιμαλιστικά αιτήματα” της Ελλάδας.

Amid repeated provocative actions and rhetoric by Greece in the region in recent months, Türkiye made a diplomatic move on by sending a letter signed by Foreign Minister Mevlut Cavusoglu addressing possible solutions to disputes in the Aegean Sea https://t.co/gpwviN0fMT pic.twitter.com/s9L4Wl8JS4