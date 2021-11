Προειδοποίηση ΠΟΥ: Πολύ υψηλός ο παγκόσμιος κίνδυνος λόγω της μετάλλαξης Όμικρον

Το παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον του κορονοϊού είναι πιθανό να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, ενώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παραλλαγής «ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικές εξάρσεις του κορονοϊού, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις» σε κάποιες περιοχές, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε μια περίληψη «των όσων είναι επί του παρόντος γνωστά» για τη μετάλλαξη Όμικρον, συμπεριλαμβανομένης της μεταδοτικότητάς του και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε ότι ερευνητές σε όλο τον κόσμο διεξάγουν επί του παρόντος μελέτες για να κατανοήσουν καλύτερα την παραλλαγή, μετά την πρώτη ανίχνευση της στη Νότια Αφρική.

Δεν είναι «ακόμη σαφές» εάν η Όμικρον είναι πιο μεταδοτική ή εάν η μόλυνση με την παραλλαγή προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια σε σύγκριση με άλλες παραλλαγές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΟΥ.

«Τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν αυξανόμενα ποσοστά νοσηλείας στη Νότια Αφρική, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται στη γενικότερη αύξηση των ατόμων που μολύνονται, και όχι συγκεκριμένα στην Όμικρον».

Ο ΠΟΥ είπε επίσης ότι «δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες» που να υποδηλώνουν ότι τα συμπτώματα του Omicron διαφέρουν από άλλες παραλλαγές «αλλά η κατανόηση του επιπέδου σοβαρότητας της παραλλαγής θα διαρκέσει από μέρες έως αρκετές εβδομάδες».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ, στις τεχνικές της συμβουλές προς τα 194 μέλη της, τα κάλεσε να επιταχύνουν τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων και να «καταρτίσουν σχέδια μετριασμού» προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία οι βασικές υγειονομικές υπηρεσίες τους.

«Η Όμικρον έχει έναν πρωτόγνωρο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα της, κάποιες από τις οποίες προκαλούν ανησυχία για την ενδεχόμενη επίπτωσή τους στην πορεία της πανδημίας», προειδοποίησε ο ΠΟΥ.

«Συνολικά ο παγκόσμιος κίνδυνος από το νέο στέλεχος ανησυχίας Όμικρον εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλός», τόνισε.

WHO update on Omicron, the new #COVID19 variant of concern: What we know & what we don't https://t.co/OVSKb74pHd